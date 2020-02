Nos estÃ¡n acabando la Ãºnica fuente de trabajo de CosalÃ¡: transportista

Nos están acabando la única fuente de trabajo de Cosalá: transportista

José Abraham Sanz

COSALÁ._ Después de la marcha que realizaron ayer transportistas, comerciantes y familias afectadas por el paro de la mina San Rafael, que se ubica en las inmediaciones del Pueblo Mágico de Cosalá, la reflexión de quienes han vivido por más de una década de la mina, es de temor por que se termine una de las únicas fuentes de trabajo.

Dicho por los mismos afectados, en el municipio sólo hay tres maneras de emplearse de manera formal y que asegura prestaciones y calidad de vida, que son el magisterio, el servicio público y la minería, esta última la que más espacios puede otorgar.

“Yo no estoy diciendo que no peleen condiciones, sueldos, lo que gusten, pero no son las maneras. Nos están acabando la única fuente de trabajo. Las únicas fuentes de trabajo en todo el municipio es el Ayuntamiento, los maestros y las mineras”, señaló uno de los transportistas que participó en la marcha, pero que prefirió mantener el anonimato.

“Entonces en todo esto no ha intervenido una autoridad, ni siquiera el Ayuntamiento”.

El paro minero comenzó desde el 26 de enero, cuando empleados de la mina San Rafael comenzaron la protesta luego de que sus exigencias de prestaciones laborales, como atención a su salud y cuidados de salud y ecológicos, no fueron acatadas por directivos de la mina que explota la firma canadiense Americas Gold and Silver.

Los manifestante además señalan que el sindicato Minero de la CTM, que antes representaba, está en colusión con directivos de la empresa y esto provocó despidos injustificados, problemas graves de salud en los trabajadores y contaminación en la región.

El sábado 8 de febrero, llegaron a Cosalá grupos de mineros de Zacatecas y Durango que se sumaron a los locales para marchar por las principales calles del Pueblo Mágico y exigir que la empresa aceptara el contrato colectivo del sindicato al que ya se unieron.

Los transportistas tienen otra visión del conflicto. En particular asegura que aunque no está favor de la minera canadiense, siempre ha respondido para apoyar al Ayuntamiento.

“Todos los años al Ayuntamiento le ayuda para todo la empresa, para fiestas patronales, comida, cuetes. La comunidad y los pueblitos tienen agua porque la empresa les da agua del molino de la planta de beneficio. La Reserva Ecológica (de la UAS) tiene agua por la empresa; los caminos alrededor de la minera, los caminos vecinales, están habilitados por la empresa, porque el municipio no tiene ni maquinaria, porque los arregla la empresa”, agregó.

“La empresa ha apoyado a muchísima gente en el deporte, con becas, no la estoy defendiendo, ni la estoy magnificando... es la única empresa que tenemos, entonces a nosotros nos afecta esta situación, por la razón que quiera”.