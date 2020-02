Nos estÃ¡n matando, dice PaÃºl VelÃ¡zquez a AMLO

Nos están matando, dice Paúl Velázquez a AMLO

El periodismo en el mundo se reconoce y hasta se premia; en México, los gobernantes corruptos nos lo quieren cobrar con nuestras propias vidas, expresa el bloguero en la conferencia del Presidente de México

Carlos Bojórquez

El bloguero Paúl Velázquez Benítez asistió este miércoles a la conferencia 'Mañanera' del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para exponer su caso y pedir que se investigue al Alcalde de Ahome, a quien señala como autor intelectual del atentado que sufrió el 19 de diciembre.

"En mi participación del pasado martes 2 de abril, aquí en La Mañanera, donde denuncié los actos de corrupción de una red de facturación falsa y empresas en el SAT, que lideraba nuestro Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, la respuesta que usted me dio se convirtió en una predicción: habló del peligro que corremos los periodistas del país cuando regresamos a nuestras ciudades, porque ahí están los que hemos denunciado, y que las banquetas son demasiado angostas para nuestras palabras. Tan angostas, que hace 48 días, al salir de la Farmacia Guadalajara, a 300 metros del estudio de grabación mío, un sujeto me esperaba en la banqueta, detrás de un auto, puso una pistola en mi cabeza y disparó... me dieron por muerto y huyeron", contó.

"Esto nos pasa a los periodistas de investigación, Presidente, sólo por denunciar los fraudes que se hacen a las haciendas públicas. El periodismo es investigar, denunciar, pero sobre todo, hacer algo para que las cosas no se repitan en perjuicio de los que menos tienen. Este periodismo, en el mundo se reconoce y hasta se premia, en México, los gobernantes corruptos nos lo quieren cobrar con nuestras propias vidas. Usted ha repetido la frase: el que la hace la paga; no vengo aquí a pedir venganza, sólo le quiero recordar que usted nos ofreció justicia en este país", agregó.

También señaló que en Sinaloa 'las investigaciones no sólo parece que no avanzan, (sino que) ni siquiera han iniciado', y dijo que durante el reciente viaje a la Ciudad de México del Alcalde Chapman, éste buscó 'a su amigo, el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para que entrometa sus manos en la Fiscalía General de la República, y quedar impune'.

"Los periodistas de investigación no somos trofeos para que los gobernantes corruptos nos anden cazando. Mientras compañeros y mi gente me dicen que busque el asilo político en Estados Unidos, Canadá y Europa, yo les digo que no me quiero ir de mi país. Necesitamos justicia, y estoy convencido que para cambiar a México hay que estar aquí, no desde el exilio. Presidente, nos están matando, no lo olvide por favor, nos están matando", expresó.

Paúl Velázquez fue atacado al día siguiente de una sesión de Cabildo en la que fue confrontado violentamente por un grupo de simpatizantes del Alcalde Chapman, liderados por la síndica Irma Delgado. Recibió un disparo que le atravesó la mandíbula, estuvo hospitalizado durante 22 días y fue intervenido satisfactoriamente por una especialista maxilofacial.

Actualmente se encuentra en la Ciudad de México para llevar a cabo su terapia de rehabilitación.

Como parte de la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado, Irma Delgado y otro funcionario del Ayuntamiento acudieron a declarar, pero sólo como testigos de hechos.

También se inició una investigación por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, de la FGR, y se activó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a 'que se investigue y se conozca a los autores materiales e intelectuales', y 'que haya castigo sea quien sea', asegurando que su Gobierno no tiene compromisos 'con grupos de intereses creados, ni con compañeros de partido, ni con amigos, ni con familiares', y señalando que 'los corruptos y los violentos' siempre serán mal vistos y estigmatizados.

"Vamos a seguir enfrentando los hechos de criminales, es nuestra principal preocupación y ocupación, te lo comento con toda mi autenticidad, y vamos a pacificar al País, es el gran desafío, el gran reto, y se tiene que acabar la impunidad. Y en tu caso particular, cuentas con nosotros para que se haga la investigación, que no haya influyentismo de ningún tipo, que sepas, así a ciencia cierta, que no hay ningún poder en México que esté por encima de la justicia, ningún poder", respondió.

"De manera muy especial, le voy a solicitar al Fiscal General que atienda tu caso. Respetuoso de su autonomía, pero se lo voy a pedir", prometió.