CONGRESO

Nos faltaron agallas para defender obras del presupuesto, reprocha Diputado de Morena

En la renegociación final del presupuesto diputados de Morera 'perdieron' obras que ya habían 'amarrado', por un monto de 335.8 millones

José Alfredo Beltrán

04/02/2019 | 11:18 AM

Diputados de Morena por Sinaloa "perdieron" obras que ya habían "amarrado" en el presupuesto para 2019, por un monto de 335.8 millones de pesos.

En la cartera de proyectos se incluían caminos, pavimentos, drenajes, rellenos sanitarios, centros comunitarios, entre otras.

Uno de los "afectados" fue Apolinar García Carrera, de Culiacán.

"Sí, mira, aquí el único que metió 'trinca' fue yo, la mera verdad, y me molesté con todos mis compañeros, porque ¡nos faltaron más agallas para defender eso, así de fácil!", exclama.

Originalmente la mayoría de Morena había logrado reasignaciones al presupuesto por 1 mil 663 millones de pesos.

Pero tres morenistas y dos del PT no estuvieron de acuerdo y se sumaron al bloque que sólo quería movimientos por 400 millones, acorde con la aceptación del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

Este escenario dividido fortaleció la postura oficial.

El Gobernador vetó el presupuesto, intervino luego el Gobierno federal en el conflicto (incluso el propio Presidente), y, por unanimidad, se aprobaron reasignaciones por 800.7 millones.

Las obras que planeaban realizarse, y fueron "retiradas", estaban previstas para Culiacán, Los Mochis, Mocorito, El Rosario y Choix.

Sólo dos gestiones de morenistas, en Guasave y Choix, fueron incluidas, aunque se les redujo considerablemente el presupuesto.

Apolinar, uno de los que gestionaron obras, explica así lo ocurrido.

"Sí, las obras que yo pedí son obras que tienen más de 25 años pidiéndolas la gente", señala.

El legislador precisa los casos de la construcción de una plaza comunitaria, cultural y deportiva, en la colonia Loma de Rodriguera, en Culiacán, por 4 millones.

Asimismo, la pavimentación del tramo Mojolo-Canal Humaya, para Culiacán, con un monto de 10.2 millones.

También la rehabilitación del sistema de drenaje de Los Mochis, por 200 millones, que gestionó Cecilia Covarrubias González, quedó fuera, por citar dos casos.

- ¿Qué va a pasar con esas obras?— se le pregunta a García Carrera.

Fueron sacadas (del presupuesto), pero la cosa es seguir "picando piedra". Yo me siento con la capacidad de seguir negociando, incluso con 'don Quirino', todavía, para si no es en estos próximos meses, en los subsecuentes; pero lo vamos a hacer.

- ¿No perdieron esa partida los diputados de Morena?

Yo no me siento que perdí, seguiré negociando; yo nunca pierdo, lo más que me puede pasar, es que empate.

- Pero también a otros diputados les "quitaron" obras, como drenajes...

Sí, pero a ellos debieron darle más oportunidad que a mí porque los drenajes están colapsados. Necesitamos atender eso, porque los políticos regularmente no atienden eso porque es obra que no se ve, porque está abajo del subsuelo. Les faltó, admite el morenista, "más agallas" para defender estas obras que eran necesarias para la población.

"Así de fácil... incluso tú sabes bien que nos estábamos repartiendo el 3 por ciento, es como si te regalaran un pastel y te dan una rebanadita, y todavía quieren la rebanadita.

"Aparte hay que estar con los principios más nobles de la población, los más vulnerables", comenta.

García Carrera asegura que "no quitará el dedo del renglón", para que estas obras se realicen.

Durante la polémica del presupuesto, el PRI cuestionó que morenistas se hubiesen asignado obras y los calificó de "moches", lo cual fue refutado por este grupo mayoritario.

A este debate se incorporó una expresión del Presidente, señalando que no se debía condicionar la aprobación, por obras.

Y, finalmente, se sacó del presupuesto esa cartera de obras equivalente a los 335.8 millones.

Quiénes sí...

En la versión final del presupuesto sólo quedaron incluidas dos obras gestionadas por morenistas.

Se trata de una aportación para la construcción del Centro de Justicia Penal en Guasave, cuya gestión se atribuye a Flora Isela Miranda Leal, Diputada por el distrito 08.

Para esta obra se prevé una aportación estatal en 2019 por 30 millones de pesos. En el proyecto original, se le habían canalizado 100 millones.

Una segunda obra que permaneció fue la de construcción del relleno sanitario de Choix, empujada por Gildardo Leyva Ortega, del distrito 01, que abarca Choix y El Fuerte.

A este relleno sanitario se le habían canalizado 15 millones, pero al final se le canalizarán sólo 10 millones.