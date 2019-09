FUTBOL

Nos queda mucho torneo por delante: Francisco Contreras

El mediocampista surgido de ‘La Pecera’ aseguró que el Apertura 2019 aún es joven y que el llamado de atención llega justo a tiempo para redoblar esfuerzos al interior del ‘Gran Pez’

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La primera caída del equipo sinaloense en el presente certamen ha sido tomada con gran filosofía en el seno del equipo comandado por José Guadalupe Cruz y Dorados de Sinaloa ha redoblado esfuerzos para recuperar el rumbo de la victoria en el presente Apertura 2019.

Francisco Contreras, mediocampista nativo de la capital sinaloense, destacó que al interior del grupo de jugadores y cuerpo técnico, la derrota caló pero que ha sido tomada como una lección importante que llega temprano en la competición.

“‘El Profe’ nos pidió que levantáramos la cara, en el torneo lo venimos haciendo bien. Desafortunadamente llegó la primera derrota, pero aún queda mucho torneo por delante”.

Para el popular “Panchito” fue sumamente importante la confianza que recibió del cuerpo técnico para arrancar como titular en el mediocampo de la oncena dorada.

“La verdad me sentí muy cómodo ahí en mi posición, me adapté muy bien con el grupo y me fui soltando como sé hacerlo. ‘El Profe’ me pidió que me divirtiera y que hiciera las cosas igual que en los entrenamientos” afirmó el zurdo sinaloense.

En relación con el resultado del encuentro frente a Leones Negros, Contreras remarcó que sí pesa pero que a Dorados le queda mucho tramo por avanzar, por lo que será necesario tomar energía y encarar lo que se viene.

“La derrota sí pesa porque al final del torneo nos podría costar, pero nos queda mucho torneo por delante y debemos entrenar más fuerte para salir a ganar el otro viernes en Correcaminos”.

Francisco Contreras recibió su primera titularidad en el presente Apertura 2019, añadiendo a su participación por Copa MX frente a Celaya y Necaxa.

PRÓXIMO ENCUENTRO

Viernes 13 de septiembre

UAT vs. Dorados

19:08 Horas