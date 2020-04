Nos recordÃ³ la importancia de los que nos rodean: Diego Luna sobre la pandemia

Nos recordó la importancia de los que nos rodean: Diego Luna sobre la pandemia

Durante la presentación de Ambulante en Casa, el actor señaló la importancia de valorar la convivencia con los demás

Sinembargo.MX

15/04/2020 | 09:44 AM

Durante la presentación de Ambulante en Casa, festival en línea que del 29 de abril al 28 de mayo ofrecerá varios documentales, los actores Diego Luna y Gael García Bernal ofrecieron mensajes de aliento ante la situación sanitaria que se vive por la pandemia de coronavirus.

Ambas celebridades se enlazaron con sus seguidores a través de transmisiones en vivo en sus respectivas cuentas de Instagram, para hablar del evento cinematográfico que dirigen desde hace 15 años.

"Ha venido a recordarnos la importancia de los que nos rodean", dijo Luna respecto a la crisis por el Covid-19, citó milenio.com.mx.

El protagonista de la serie Narcos: México afirmó que en este momento de fragilidad, el documental "tiene una pertinencia indispensable, porque es reflexionar cuál era ese mundo al que probablemente ya no podamos volver, no iguales, no de la misma forma".

Por su parte, Gael señaló que, ante la situación actual que es imponente y que nos tiene maniatados, "existe está posibilidad de emular ese viaje inspirándonos en los documentales de esta gira, de esta edición".

Cerramos nuestro Instagram Live con este par. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta plática donde hablamos sobre Ambulante en Casa.

"Cuando volvamos a las artes, en ese momento vamos a darle vida a algo muy interesante, muy esencial, que es el encuentro entre nosotros y el espacio público. Ahí van a surgir muchísimas conclusiones sobre todo esto que hemos estado viviendo", manifestó el protagonista de Amores Perros (2000).

Diego agregó que este no es un problema del que unos pueden salir "si no estamos todas y todos ahí (...) Podemos hoy estar haciendo cosas pensando en los demás, estaremos usando bien nuestro tiempo en el confinamiento".

Se viene Ambulante en Casa, un festival en línea para la cuarentena. Del 29 de abril al 28 de mayo, para que el cine documental nos siga convocando a participar, esta vez de forma virtual, en la vida pública.

Ambulante en casa

Este festival en línea, ideado para quienes están en confinamiento por la pandemia, dará acceso gratuito desde distintos dispositivos móviles y en cualquier lugar del país. Su desarrollo consistirá en cada día estrenar un documental distinto, el cual estará disponible durante 24 horas.

Además, el festival tendrá sesiones de preguntas y respuestas, así como conversatorios nocturnos con cineastas e invitados especiales.

El programa completo y los horarios de Ambulante en Casa se anunciarán el martes 21 de abril.