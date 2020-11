Nos tienen discriminados, rezagados, con sueldos de 2 mil pesos: Trabajadores de Salud de contrato

Personal que no es basificado de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado que labora en el Hospital Integral de Navolato señala que no tiene Issste, y ni siquiera les dan insumos básicos como lo son cubrebocas para hacer su trabajo

Antonio Olazábal

NAVOLATO._ Trabajadores del sector salud del Hospital Integral de Navolato se manifestaron en las instalaciones del nosocomio, ya que se sienten discriminados, dado que el Estado no les da beneficios como el bono Covid, Issste, no se les quieren dar vacaciones y ni siquiera les dan insumos básicos como un cubrebocas para evitar contagios de Covid-19.

Médicos de manera anónima señalaron que siempre han estado al pie del cañón durante la pandemia; sin embargo, el Gobierno del Estado solo les ha negado prestaciones y derechos que tendrían que cumplirles.

"A Nosotros, el personal de contrato de la Secretaría de Salud, siempre nos han tenido discriminados, rezagados y somos los que no nada más ahora en la pandemia hemos estado al frente o en la primera línea atendiendo a los pacientes, sino que desde siempre, somos los únicos que siempre estamos", argumentó una enfermera.

"Nos han negado lo que son las vacaciones, el descanso es algo sagrado para todos, nos han negado ahora lo que es el bono Covid, nos dejaron fuera de ello, al parecer sí les va a llegar nada más al personal de base, pero al personal de contrato nos están dejando fuera cuando somos los que hemos estado desde el principio, hasta ahorita, atendiendo lo que es la pandemia del Covid", añadió.

La integrante del sector de salud del Gobierno del Estado explicó que el personal por contrato trabaja como nadie, y con sueldos de dos mil pesos a la quincena, y quien se ha estado enfermando a causa de la pandemia se ha tenido que curar por sus propios medios.

"No tenemos riesgo de trabajo, y lo principal es que no tenemos Issste, si el personal de contrato, que somos los que estamos atendiendo en primera línea de Covid, a nosotros cuando nos hemos enfermado, nos han costado las medicinas, la atención médica, porque es un andar muy difícil dentro de tu mismo hospital, porque no estás afiliado a ningún tipo de institución y ya estamos cansados de estar pidiendo lo que ya tenemos ganado", expresó.

"Los sueldos son muy bajos, son de dos mil pesos a la quincena, además con esos dos mil pesos a la quincena tenemos que comprar nuestros propios cubrebocas, porque también nos han negado el acceso a esa herramienta básica para poder trabajar", lamentó.

"El Estado tiene la facultad, pero no tiene la voluntad de hacernos justicia al personal de contrato, cuando no les cuesta nada autorizarnos unas vacaciones para poder descansar, es algo que no tiene un impacto económico para ellos porque nosotros nos cubrimos entre nosotros mismos y sí, sabemos que el bono Covid es algo que se debe valorar, pero es algo que tenemos más que merecido".