Nosotros no somos delincuentes, dicen pescadores de Topolobampo a la API

Rodolfo Espinoza Gutiérrez, respondió mediante una carta al director de la API, Vicealmirante Marco Antonio Ibarra Olaje sobre control de acceso que pretenden instalar

Carlos Bojórquez

AHOME._ “Nosotros no somos delincuentes”, responden pescadores de Topolobampo a la Administración Portuaria Integral, luego de que ésta indicara que con el control de acceso al muelle pesquero sólo busca evitar el tráfico de drogas y otros delitos.

El presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas y Armadores Topo Viejo, Rodolfo Espinoza Gutiérrez, respondió mediante una carta al director de la API, Vicealmirante Marco Antonio Ibarra Olaje.

"Expone que serán dos controles de acceso al muelle pesquero, argumentando que era para controlar, entre otras cosas, el tráfico de armas, de drogas, precursores químicos provenientes de Asia, prostitución, etc. etc., sentimos que cuando pone todas estas cosas, está pensando en otro lugar, otro muelle, otras personas, nosotros NO SOMOS DELINCUENTES", se lee en la misiva.

"Somos UN SECTOR PRODUCTIVO, de gente honrada y trabajadora, que proporciona los mejores mariscos del mundo, de los cuales estamos seguros que usted y muchas personas del mundo los han disfrutado, esas son las descargas que se hacen en nuestro muelle pesquero, alimentos marinos para nuestros ciudadanos, no las descargas de armas y drogas de las que hace Usted mención", se agrega.

Asimismo, se señala la realización de rondines de vigilancia, diurnos y nocturnos, tanto por parte del personal de seguridad de la API como del Sector Naval, pero también se dicen dispuestos a seguir colaborando “para que todo siga como hasta hoy”, permitiéndole a los marinos el acceso a los barcos camaroneros para que los inspeccionen cuando crean conveniente.

"Con el control de acceso que tiene con la caseta de ingreso al recinto portuario, que ha sido objeto de bloqueos por pobladores del puerto, creemos que es más que suficiente para proteger los intereses económicos de los socios de esa Administración Portuaria, acá en el muelle pesquero déjenos trabajar tranquilos, así estamos bien en armonía con ustedes, Capitanía de Puerto, Sector Naval, Marineros, Productores, Cooperativistas, Armadores y en general con la sociedad", argumentan.

"Las familias de los marineros de Topolobampo siempre han acostumbrado llevarle alimento o visitar a sus familiares en el muelle, no busquemos más conflictos, esas dos rejas que quiere instalar no es ninguna solución a nada, todo está bien como venimos trabajando coordinadamente todos, eso déjenselo a los gringos que pongan rejas, nosotros somos mexicanos todos", añaden.

Pese al desacuerdo con la API, Espinoza Gutiérrez se comprometió a dialogar con los representantes de las Sociedades Cooperativas y los armadores sobre la asistencia a la reunión convocada por Ibarra Olaje para este martes.