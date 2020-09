‘Nosotros no tenemos la culpa’, dice El Químico sobre despidos en el Acuario

Asegura que el cese de trabajadores del centro de espectáculos marinos fue pactado por la pasada administración y ya no podían esperar más para hacerlo

Alma Soto

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres declaró que su administración no tiene la culpa del despido de trabajadores de Acuario Mazatlán, pues es parte de un convenio de entrega del mismo para la construcción de uno nuevo en el Parque Central.

“Nosotros no tenemos la culpa, cuando llegamos ya estaba hecho esto, yo me opuse a que cuando deberíamos de darlos de baja, me opuse a darlos, porque sabía que se iban a quedar sin empleo mucha gente, porque ya no es posible esperar más”, manifestó.

No puede oponerse, recalcó, a lo que el convenio dice ni dejar de cumplir la ley.

El lunes fueron despedidos 10 trabajadores del área técnica del Acuario Mazatlán, y en total serán entre 70 ú 80 los que serán liquidados este año, según informó el director de la paramunicipal, Pablo Rojas Zepeda.

“A las personas éstas se les va a liquidar como marca la ley, no es una injusticia, se les va a liquidar en base a la ley”, expresó.

Benítez Torres explicó que en el adendum que su administración hizo, el noviembre de 2018, se pretendió evitar que se perdiera la paramunicipal, además, se había pactado un 1 por ciento del ingreso para la ciudad, y se logró el 8 por ciento.

“Nos opusimos a que ciertas atracciones se quitaran, por eso viene el pingüinario”, dijo.

Dijo que para atender esas atracciones, Acuario Mazatlán se va a quedar con los que sean más responsables, más conscientes, mejores trabajadores, pero no dijo cuántos serán.