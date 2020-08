Notarios mexicanos previenen lavado de dinero: Colegio de Notarios

Cuando se rebasan los montos establecidos por la Ley, se está olbigado a dar aviso a las autoridades, dice Armando Javier Prado Delgado, presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano

Belizario Reyes

Haciendo cumplir la ley es como los notarios del País previenen en sus labores el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero, manifestó el presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Armando Javier Prado Delgado.

"Haciendo cumplir la propia ley, la ley es muy clara, es el flujo de efectivo, la identificación plena de la persona que acude al notario, investigarla en la medida de lo posible, quién es el dueño, si hay dueño beneficiario y conocer a tu cliente, el conocer dónde tiene el dinero, si es cliente tuyo, cómo se hizo ese dinero, si es transparente, (si) está limpio no tiene problema", añadió Prado Delgado en entrevista.

"Malo cuando no sabemos, no conocemos, tenemos que ser muy cuidadosos".

Agregó que cuando en una operación se detecta que se rebasa cierta cantidad de dinero se da un aviso exprés a las autoridades correspondientes.

"Hay un aviso exprés de 24 horas cuando es algo circunstancial o extraño que llega un cliente a comprar un edificio, que quiera comprarlo arriba del millón 200 ( mil pesos) tenemos que dar inmediatamente aviso a la autoridad federal", recalcó el dirigente nacional de notarios.

"Pero es el tema de lavado de dinero, si su cliente llega, no lo conoce usted y trae un flujo de efectivo arriba de esa cantidad o supera el umbral del millón 200 ahí habrá que dar aviso".

Subrayó que si alguna persona es de las políticamente expuestas, es decir, que está en las listas negras y su nombre aparece, se debe dar inmediatamente aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera en término de 24 horas y los notarios no deben ser el instrumento solicitado por esa persona.

"Sí hay riesgo (para los notarios), si usted comparece y es una persona políticamente expuesta, yo me niego a hacer la operación y voy a dar el aviso, usted va a saber que fui yo, yo observé las consecuencias de que usted si es de la delincuencia organizada me levante, me lleve, me mate, no sé", subrayó.

"Lo que hacemos es no recibirlos, desde que llega uno ya en una papelería no lo recibes, ya desde ahí tu secretaria sabe que si no lo conoce, no es cliente tuyo, hay 4 mil 200 notarios (en todo el País) entonces por qué hacerlo uno, entonces le dices que no lo puedes atender".

Sin embargo, dijo que con notarios no han tenido ese tipo de situaciones, pero sabe que existen, habrá cada quien en su oficina que haga lo propio, pero en su caso no ha tenido esas situaciones y ha hablado con sus compañeros y no le han dicho que sepan de ese tipo de casos o que le lleguen los mismos.

"Yo creo que la delincuencia organizada sigue trabajando igual, se posesionan del inmueble y no lo escrituran, son los menos interesados en escriturar, no, hablamos de la gente que tiene esa trascendencia en Gobierno, la trayectoria de la persona políticamente expuesta que sí tiene recurso, que a lo mejor no tiene cómo acreditar el dinero y que si se inscriban propiedades, pero no estamos hablando de delincuencia organizada, estamos hablando de otro tipo de delincuentes", continuó.

El presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano precisó que como tope para que los notarios no den aviso a las autoridades federales, la operación a la que se les pida dar fe no debe rebasar los 680 mil pesos en efectivo y como tope por otros medios de pago no debe ser superior al millón 300 mil pesos en números cerrados.

"Después de esa cantidad tenemos que dar aviso inmediatamente, pero hablábamos de las personas que cuando llegaban había una situación que no nos gustaba, eso es en un término de 24 horas, si usted viene ante un notario fulano de tal, y usted sabe que esa persona es buscada, deberá avisar", reiteró el entrevistado.