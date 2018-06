Notifica CFE al municipio el cambio de terreno para la subestación de energía eléctrica - Noroeste

Notifica CFE al municipio el cambio de terreno para la subestación de energía eléctrica

Magdalena Rodríguez

La cruz, Elota.- Personal de la Comisión Federal de Electricidad de la residencia regional de construcción del Noroeste estuvo en el municipio notificando el cambio de sitio del proyecto inicial de la subestación de energía eléctrica y realizando el estudio de impacto social.

En su visita al municipio, el personal entrevistó a diferentes grupos de interés así como autoridades municipales, entre ellas el director de Desarrollo Económico, Martin Fructuoso Villanueva.

Ante el funcionario público, el personal de CFE presentó el proyecto, en donde se le notificó el cambio de sitio del terreno donde se pretende construir la subestación, ante la negativa del dueño del primer terreno.

“Ya teníamos la anuencia de parte del municipio del predio anterior, que el particular al momento que se iba hacer el convenio y que se iba hacer el pago, dijo siempre que no, vio la necesidad y quiso aprovechar y así no se puede”, dijo personal de la CFE.

Como institución pública señaló el funcionario de CFE los rige la normativa, y no pueden dar más de lo que la normativa les exige.

“Se cambió el sitio nada más de la subestación, y la trayectoria es la misma, el ejido La Cruz ya se comprometió, hay un convenio de por medio con CFE, para poder desincorporar el predio del ejido, una vez que se desincorpore ya podemos hacer el pago correspondiente”, dijo.

Una vez que se desincorpore el terreno de ejido, y se convierta el terreno de uso común a uso parcelario, informó el personal se arrancarían con el proceso de licitación de la obra.

“Una vez que se licita se acepta la propuesta y se adjudica la obra empieza el proceso de construcción”, dijo, obra que llevaría un promedio de dos años.

El director de Desarrollo Económico, informó al personal de CFE los problemas que ocasionan a la población el deficiente servicio de energía eléctrica que se presta en el municipio.

Entre ello resaltó los problemas de salud que les ocasiona a los pobladores la falta de energía eléctrica, suministro de agua potable mientras que del punto de vista económico ha frenado el ingreso de empresas al municipio.