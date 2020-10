Notificadores de Recaudación de Rentas demandan pagos

Les adeudan tres meses de servicio y no recibieron nada durante el cierre de actividades económicas por el Covid-19

Alma Soto

Un grupo de notificadores de Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado denunció que no les han pagado los tres últimos meses de trabajo, además que los tres meses que se mantuvieron cerradas las oficinas estatales no recibieron sueldo puesto que no son trabajadores de planta.

Explicaron que sus contratos, algunos con más de 12 años de antigüedad, marcan que sus pagos serán conforme al trabajo que desempeñen, de tal suerte que reciben 20 pesos por cada notificación que entregan y 50 pesos si se trata se entregar placas vehiculares que se solicitaron y pagaron en línea.

"Nunca habíamos tenido problemas con el pago, nosotros hacíamos un corte del mes y al siguiente mes nos lo pagaban, pero todo este año hemos estado batallando, y más desde abril, cuando el Gobierno del Estado cerró oficinas por el Covid-19", expresó uno de los quejosos.

El trabajo que hicieron en marzo y debieron pagarles en abril, dijeron, se les pagó en julio, y el que han hecho los meses de julio, agosto y septiembre aún no se les paga.

"Fuimos con el jefe de la oficina de Recaudación de Rentas y nos dice que no sabe, nos manda a la Tesorería, y ahí nos dicen que no saben, entonces lo único que se nos ocurre es hablar directamente con el Goberndor Quirino Ordaz Coppel, para que él nos diga qué va a pasar con nosotros, por eso venimos a la Isla de la Piedra al Gobierno en Movimiento, pero él no llegó", declaró otro de los notificadores.

Dijeron que desde siempre ellos mismos han pagado por copias y traslados, y se organizan para entregar la mayor parte de norificaciones en los horarios y días permitidos para que les rindan los días, y ahora que no reciben los pagos, se les dificulta cubrir esos gastos.

"Si ya no quieren nuestros servicios, que nos digan, pero que nos paguen lo que nos deben y nos liquiden conforme a la ley, que no nos traigan como pelotas", manifestó otro notificador.

Los trabajadores pidieron permanecer en el anonimato para evitar posibles represalias.