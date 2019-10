Novaj Djokovic conquista Tokio

El serbio levanta el título 76 de su carrera y cuarto de la temporada

Noroeste / Redacción

06/10/2019 | 09:05 AM

TOKIO._ Novak Djokovic ha completado una semana soñada en el Rakuten Open Tennis Championships.

Con una superioridad incuestionable, el número uno del Ranking ATP regresó al circuito para levantar su cuarta corona de la temporada en Tokio, sin ceder un solo set en su camino hacia el trofeo. Este domingo en la final superó al australiano procedente de la fase previa John Millman por 6-3, 6-2.

Era la primera vez que Djokovic pisaba la pista dura de la capital japonesa. Hasta esta temporada el serbio no había jugado en Tokio y en esta edición se disponía a tratar de ganar un título en su primera participación en un cuadro final por décima vez en su carrera. Era algo que no ocurría desde Eastbourne en 2017. Y el de Belgrado no falló en su condición de principal favorito para coronarse como campeón.

Al igual que en los dos enfrentamientos anteriores que registraba el FedEx ATP Head2Head, el balcánico dominó de principio a fin para derrotar al número 80 del mundo. Ya le había ganado en Queen’s y los cuartos de final del US Open el pasado curso y en la final de Tokio añadió una tercera victoria en tres partidos.

Djokovic añadió el cuarto título de esta temporada a su vitrina, después de que este curso también hubiese conquistado otros tres grandes escenarios como el Abierto de Australia, el Mutua Madrid Open y Wimbledon. Además, había disputado también la final del ATP Masters 1000 de Roma. Y, en total, ya son 76 los trofeos que cuenta en su palmarés, a sólo uno de la quinta posición histórica que retiene John McEnroe con 77.

(Con información de ATP en español)