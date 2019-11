Novak Djokovic alcanza la final en el Masters de París

El serbio supera a Grigor Dimitrov y buscará su quinto título de Bercy

Noroeste / Redacción

PARÍS._ Con la seguridad como bandera. Novak Djokovic avanzó este sábado a su sexta final del Rolex París Masters con una demostración de autoridad, superando por 7-6(5), 6-4 al búlgaro Grigor Dimitrov en una hora y 36 minutos de juego.

El número 1 del Ranking ATP, que busca volver a coronarse bajo la cubierta de Bercy cuatro años después, resistió en un pulso de altísima intensidad y dejó bien clara una certeza: su candidatura a un 34º título ATP Masters 1000 ha quedado sobre la mesa.

En una cancha de ritmo vivo se volvieron a ver las virtudes de Novak. Si al otro lado de la red encontró a un jugador eléctrico, muy adaptado a las pistas de mayor velocidad, los reflejos de Djokovic dieron buena cuenta de cualquier desafío.

El balcánico cerró su tercer partido consecutivo sin encarar una pelota de rotura en Bercy, demostrando una capacidad total para marcar el ritmo del encuentro con su servicio. Uno de los mejores restadores del circuito también vuela al saque, convirtiendo su propuesta en una coraza absoluta.

La victoria permite a Djokovic ampliar su ya extenso dominio (9-1) en el historial FedEx ATP Head2Head ante Dimitrov. El serbio sumó su séptima victoria consecutiva sobre el búlgaro, que desconoce lo que es apretar el puño en esta rivalidad en los últimos seis años.

Retiro inesperado

El latigazo llegó poco antes de terminar su calentamiento en la pista número cuatro del ATP Masters 1000 de París-Bercy.

Mientras sacaba, Rafael Nadal notó cómo algo se rompía en su músculo abdominal y rápidamente se activaron todas las alarmas para ver cómo de importante era una lesión que terminó obligándole a no saltar a jugar contra Denis Shapovalov.

“Había hecho un buen calentamiento, no tenía ninguna molestia, pero en uno de mis últimos saques he notado algo en el abdominal”, se arrancó Nadal. “Estaba golpeando la pelota, girando hacia abajo, y he sentido un tirón en el recto. La sensación es que me he roto algo. No ha sido muy brutal, pero sí que lo he sentido inmediatamente. Eso quiere decir que alguna pequeña fibra ha saltado. Lo pequeña que es la rotura no lo sé”.

(Con información de ATP en español)