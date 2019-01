TENIS

Novak Djokovic avanza sin problemas en el Abierto de Australia

Alexander Zverev y Pablo Carreño quedaron eliminados en Octavos de Final del primer Grand Slam del año

Noroeste / Redacción

El número 1 mundial Novak Djokovic selló el pase para los Cuartos del Abierto de Australia al vencer al ruso Daniil Medvedev (15 del mundo) 6-4, 6-7 (5/7), 6-2 y 6-3, este lunes en Australia, en una jornada en la que cayeron Alexander Zverev y Pablo Carreño.

Como en la ronda precedente, Djokovic se dejó un set, pero se mostró muy superior a Medvedev en la tercera y en la cuarta manga. Jugará por un puesto en semifinales con el japonés Kei Nishikori, que este lunes eliminó a Carreño en un maratón de cinco horas. Carreño cedió por 6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4 y 7-6 (10/8).

Tras el punto decisivo de Nishikori, recogió sus cosas a toda prisa y, sin saludar al árbitro, se marchó gritando insultos debido a una controvertida decisión.

"Obviamente estoy muy triste porque tras cinco horas peleando la manera en la que me fui de la pista no fue la correcta, pido disculpas, así no soy yo", señaló más tarde en una abarrotada conferencia de prensa. Cuarto jugador mundial y referente de la nueva generación, Zverev perdió ante el canadiense Milos Raonic por 6-1, 6-1 y 7-6 (7/5).

"He jugado increíblemente bien hoy, hice muchas cosas muy bien, estoy orgulloso", dijo Raonic. A sus 21 años, Zverev sigue sin ofrecer su mejor nivel en los Grand Slams.

Solo en una ocasión alcanzó los Cuartos de Final, en Roland Garros 2018. Este lunes disputó por primera vez los Octavos de Australia. Raonic, finalista en Wimbledon 2016 y que regresa al mejor nivel tras una época alejado debido a las lesiones, se enfrentará al francés Luca Pouille (31º), que sorprendió al croata Borna Coric (12º); 6-7 (4/7), 6-4, 7-5 y 7-6 (7/2).