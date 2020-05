Novak Djokovic confía en ser el máximo ganador de Grand Slams

El tenista serbio quiere jugar hasta los 40 años

Noroeste / Redacción

MARBELLA._ El tenista serbio Novak Djokovic aseguró que se ve jugando a los 40 años, además de que tiene confianza en cerrar su carrera como el máximo ganador de Grand Slams y con más semanas en el número uno del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

"No creo en los límites, creo que son sólo una ilusión impuesta por tu mente y definitivamente me gustaría seguir jugando al tenis durante mucho tiempo. Estoy consciente del el hecho de que poco a poco iré reduciendo la cantidad de torneos, pero será progresivo para seguir jugando los grandes torneos que realmente me motivan", compartió para un programa estadunidense.

Respecto a ser el mejor de la historia, “The Djoker” aseguró que tiene plena confianza en lograrlo; sin embargo, también subrayó que no es una obsesión lo que lo impulsa a seguir compitiendo.

"Confío plenamente en mis posibilidades de terminar siendo el que más títulos de Grand Slam gane y el que más semanas haya estado como número uno del mundo. Pero también puedo asegurar que no es eso lo que me alimenta día a día para levantarme y seguir compitiendo, sino el crecimiento personal que conlleva”, concluyó.

(Con información de Notimex vía Yahoo)