Novak Djokovic sobrevive a la amenaza de Tiafoe en el Abierto de Australia

El tenista serbio supera una épica segunda ronda en Melbourne

Noroeste / Redacción

MELBOURNE._ La resistencia en Melbourne suele ser buen compañera de viaje. Novak Djokovic superó este miércoles la segunda ronda del Abierto de Australia superando un partido repleto de curvas. El balcánico dio un paso al frente en el primer Grand Slam de la temporada demostrando que está preparado para luchar ante cualquier obstáculo.

El número 1 mundial se impuso a Frances Tiafoe por 6-3, 6-7(3), 7-6(2), 6-3 en tres horas y 30 minutos de juego. En un partido realmente ajustado, Djokovic logró mantener el 84 por ciento de los puntos jugados con primer servicio (62/74) y conectó un total de 26 saques directos. Unas cifras notables que simplemente le permitieron inclinar el partido por un margen estrecho.

"Me ha impresionado la forma en que ha competido", reconoció Djokovic sobre su rival, desatado sobre la cancha principal del torneo. "Ha sacado muy bien y ha peleado con fuerza. Creo que ambos hemos jugado un partido de gran nivel. Me ha llevado al límite".

El día más caluroso del torneo convirtió la pista central en una caldera. Una verdadera prueba de resistencia para el vigente campeón, que encontró al otro lado de la red a un competidor bien maduro.

"Las condiciones han sido complicadas, hacía bastante calor", reconoció Djokovic, que disputó el partido a más de 30 grados en las horas centrales del día. "Hemos jugado puntos largos y me ha sido complicado hacerle daño en su revés. Intenté jugar sobre su revés, tratar de penetrar la pista por allí pero no me ha dejado. Su revés es muy sólido, muy consistente y apenas genera errores", valoró Djokovic. "Es un jugador muy rápido. Ha sido un partido muy duro y me alegro por haber superado esta batalla".

Djokovic se enfrentará en la tercera ronda del Abierto de Australia al cabeza de serie número 27 Taylor Fritz, vencedor por 4-6, 7-6(6), 6-7(4), 7-6(5), 6-2 ante su compatriota Reilly Opelka. El serbio domina por 2-0 el historial ATPHead2Head sobre el estadounidense en una rivalidad sin precedentes en Grand Slam.

(Con información de ATP en español)