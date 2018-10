NÃ³veles rockeros buscan dar la cara por su mÃºsica

Nóveles rockeros buscan dar la cara por su música

Jóvenes músicos mazatlecos aseguran que el género está resistiendo y señalan la falta de foros en el puerto para difundirlo

Félix Rodríguez

En Mazatlán sí hay rock y muchas bandas que buscan preservar el género... Lo que no hay, son foros para impulsarlo, esos espacios están acaparados por la música de banda sinaloense.

Nóveles rockeros buscan dar la cara por su música, por este género que tiene un etiqueta equivocada, sin razón de ser y que lo único que hace es atajarlo.

Walter Pérez y Dante Román, integrantes de las bandas No’más porque sí y Rising Head, respectivamente, aseguran que el rock es desdeñado, pero aún así se resiste a desaparecer de la escena del puerto.

“No es que esté perdido, nadie lo toma en cuenta”, acusa Dante Román.

“Hace tiempo nos invitaron a una tocada, y pensé que no iba a haber mucha gente, y de repente veo que en el bar hay gente hasta afuera del local, si bien no son las mil personas, sí son las 50 que llenan el local, entonces sí hay gente a la que le gusta esto, pero no hay un foro grande para darnos a conocer”, lamenta.

El cantante piensa en la posibilidad de presentarse en La Hora Municipal, pero al momento la descarta, porque su música tal vez no es para el público que asiste domingo a domingo.

Y acota Walter Pérez, además de la falta de foros, el público tiene marginado al rock... y a sus exponentes.

“No hay tanta difusión para el rock en Mazatlán, la mayor parte de la difusión se la queda la banda, se la queda lo que entretiene en los bares, gente que va y toca covers, pero el rock original no tiene muchas difusión, pero aún hay estandartes que siguen vivos. Ahí está la organización Carpa Alterna, que es de lo último que queda, pero que sigue luchando por impulsar el género a través de sus eventos, a los que cada vez va más gente”.

En cuanto a la discriminación del género y los músicos, dice que es equivocada.

“La gente muchas veces pone un estigma sobre los rockeros, pero por ejemplo yo estoy haciendo una maestría en la Universidad Politécnica de Sinaloa; hay muchos chavos que están trabajando, estudiantes de universidad, hay maestros, de todo tipo de profesiones, hay personas de todos ámbitos. Nos gusta el rock y queremos hacer algo nuevo”.

Y confirma lo dicho por Dante, en Mazatlán sí hay rock y muchas bandas que lo tocan.

“Hace poco el Instituto Sinaloense de Cultura hizo una convocatoria para el Festival de Rock en Sinaloa, y tan solo de Mazatlán audicionaron 12 bandas, entre ellas No’más porque sí, Mientras tanto y Aelevé”, comenta.

La conclusión de ambos es que el rock se niega a desaparecer, está resistiendo, y para que no muera quieren que más gente se involucre, o de alguna manera hacerle saber al público que hay bandas de rock, con buenos músicos, con temas originales, pero escasean los espacios para difundirlo.

‘Rebeldía’ + juventud + solidaridad

La noche del sábado el Café Pacífico se llenó con el toquín “Rock con causa”, que atrajo a jóvenes que trajeron víveres para “pagar” su boleto de entrada.

El concierto, en el que estuvieron las bandas mazatlecas No’más porque sí, Rising Head, Mientras tanto y Aelevé, tenía un objetivo: recaudar alimentos, agua y ropa para ayudar a las familias damnificadas por las inundaciones ocurridas en el centro y norte del estado, en septiembre pasado.

La noche comenzó suave, una voz femenina abrió la presentación. Aze Ávalos interpretó temas propios como “Back to the neigborhood” y “Better on may own”, así como los cóvers “Black hole sun”, de Soundgarden e “Inmortal”.

Si bien Aze no estaba en el cartel, la joven cantautora se ofreció a comenzar el toquín porque el Instituto de Cultura presentó la obra “Romeo y Julieta” en la Plazuela Machado, y pidió que los establecimientos aledaños no tocaran música tan alta.

El público de “Rock con causa” fue meramente joven y no fue ajeno al sufrimiento de los sinaloenses afectados por las inundaciones. Por eso asistió, ayudó y disfrutó.

En dos mesas, los músicos fueron colocando lo donado por su público, lo que a decir de ellos, superó sus expectativas.

La noche “pesada” arrancó con la actuación de No’más porque sí, que con su rock suave interpretó “Días jóvenes/Funky Fuzz”, “Dimisión”, “Magma” y “María”.

El ir y venir de los asistentes por el lugar animó más el concierto, en el que también ofrecieron su talento para ayudar las bandas Rising head y Mientras tanto.

La noche la cerró Aelevé, y al ritmo de rock-grunge tocó temas propios como “Pronóstico fatal”, “No quiero”, “Insomnia” y “Hablé con él”.

Lo recaudado

12.5 kilos de arroz

3 puré de tomate

9 latas de verduras

1 lata de frijoles

1 lata de champiñones

1 leche condensada

58 latas de atún

5 kilos de frijol

1 kilo de lentejas

1 kilo de azúcar

20 oz. de almendra

3 litros de leche

8.4 kilos de sopa

14 rollos de papel higiénico

2 paquetes de toallas femeninas

32 litros de agua

6 latas de sardina

1 bote de avena

1 par de zapatos

3 bolsas medianas con ropa