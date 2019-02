Novias: 7 Cosas que debes tomar en cuenta antes de contratar un salÃ³n para tu boda

Novias

Novias: 7 Cosas que debes tomar en cuenta antes de contratar un salón para tu boda

Si crees que has encontrado el lugar ideal, te pedimos que te detengas un poco y pienses en estas 7 cosas que son vitales para que el día de tu boda sea el día que siempre has soñado,

Shanney Gastelúm

07/02/2019 | 09:59 AM

Elegir el lugar adecuado para la recepción de la boda es una de las primeras decisiones que toda pareja debe tomar, y también será una de las más importantes. Si crees que has encontrado el lugar ideal, te pedimos que te detengas un poco y pienses en estas 7 cosas que son vitales para que el día de tu boda sea el día que siempre has soñado, permitiendote estar preparada para cualquier eventualidad que pueda presentarse antes o durante el día de la boda.

¿Está disponible?

Suena lógico, pero sucede que los salones de eventos deben contratarse con al menos ocho meses a un año de antelación, si ya decidiste la fecha para tu boda y has visto un salón del que te has enamorado y lo quieres para tu gran día, procura apartarlo lo antes posible, para asegurarte de que esté disponible y en caso de no ser así poder evaluar otras opciones.

Capacidad

Al empezar a planear es importante que la pareja defina el número de invitados, elegir un salón que tenga la capacidad adecuada y que cumpla con las expectativas de la boda, por ejemplo ¿tiene lugar para una pista de baile, orquesta o mesas necesarias? Además, es importante preguntar si el costo varía según el número de invitados, si existe un número mínimo o máximo de invitados.

Algunos salones cuentan con múltiples espacios para realizar varias celebraciones al mismo tiempo, es importante aclarar de qué espacios podrán disponer o cuál es el costo a pagar para no compartir la fecha con ningún otro evento.

Presupuesto y formas de pago

Es importante fijar un presupuesto para la boda, esta decisión es vital porque en base al presupuesto asignado podrás decidir cuánto puedes gastar en cada uno de los servicios. Al momento de contratar un salón ten en cuenta que su valor esté dentro de tu presupuesto, también es importante preguntar las formas de pago, cuales son los plazos de pago que manejan y cuanto se debe pagar para reservar.

Límite horario

Por lo regular los salones se rentan por un mínimo de cuatro a cinco horas, si en caso creen que la ocupación se alargue ya sea porque en el mismo lugar realizarán la unión religiosa y/o civil o quieren que la fiesta dure más tiempo, deben informar con anticipación al local, así podrán ajustar la agenda, presupuesto y logística para que sea posible.

Acceso al lugar

El acceso al lugar donde se realizará la celebración es muy importante, se debe preguntar si el salón cuenta con estacionamiento exclusivo, en caso de no ser así, una solución puede ser contratar algún servicio de estacionamiento cercano. Si el sitio se encuentra muy alejado, contratar un servicio de autobuses para pasajeros les permitirá transportar a los invitados de forma cómoda y segura.

¿Y si llueve?

Algo que puede arruinar una hermosa boda es el mal clima, en especial cuando se realiza en jardines o espacios abiertos, por ello es importante tener planes alternativos para cualquier eventualidad. Por ejemplo, pueden preguntar si existe algún lugar alternativo en que se pueda celebrar la boda, es decir, si es en un jardín, si este cuenta con algún espacio cerrado que se pueda ocupar. Estas eventualidades pueden causar incluso que la fecha del evento deba cambiarse de último momento, en caso de que esto suceda se debe preguntar si esto se puede realizar, si tiene algún costo extra o si tienen política de reembolso.

¿Qué otros servicios ofrecen?

Hay lugares que incluyen otros servicios como banquetes, decoración e incluso organización del evento, en muchas ocasiones estos se pueden adquirir en paquetes accesibles que bajan los costos y hacen más fácil la planeación de la boda, por lo que se be consultar cuales son los servicios que puede ofrecer el salón de eventos y si convienen.

En Culiacán, Salón Metropolitan es un lugar que cumple con todos los requisitos para una boda de ensueño. Cuenta con amplias instalaciones de lujo, excelente iluminación, área de mesas y elegantes montajes. Ideal para recepciones desde 100 hasta 500 invitados, con paquetes para todos los presupuestos, que incluyen organización, servicio, banquete y montaje para cualquier tipo de evento.

Visítalos en Col. Los Pinos Blvd. Emiliano Zapata #80128 o llama a los teléfonos (667) 717-7290 y 717-8229, para mayores informes.