#NoVivimosDelAplauso. Artistas denuncian a Cultura de la 4T por falta de pagos y pobreza laboral

#MetaDatos | #NoVivimosDelAplauso es un movimiento integrado por artistas de todo el país a quienes la Secretaría de Cultura les adeuda miles de pagos de colaboraciones en los programas insignia de la titular Alejandra Frausto Guerrero. El movimiento visibiliza la precariedad laboral que afecta a los artistas en México, y a él se han sumado reclamos en plataformas como Change.org

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Los artistas que integran el movimiento #NoVivimosDelAplauso tomaron este miércoles de manera simbólica las oficinas de la Secretaría de Cultura en demanda de miles de pagos atrasados.

Félix Domínguez Acosta, diseñador gráfico, expuso que para participar en los programas culturales que impulsa la institución dirigida por Alejandra Frausto Guerrero fueron presionados para aceptar condiciones laborales al margen de la Ley.

A pesar de que prestan servicios profesionales y cumplen con un esquema formal de trabajo –que incluye jornadas con horarios fijos–, los creadores prestan sus servicios sin contratos laborales, sin prestaciones marcadas en la Ley, subcontratados por empresas privadas –entre ellas una agencia de viajes– y padeciendo incumplimientos en los pagos.

La toma simbólica de la Secretaría de Cultura se llevó a cabo la mañana de este miércoles.

La precarización laboral fomentada por el esquema laboral impulsado por la Secretaría de Cultura, denunciaron, afecta a miles de creadores de todo el país que forman parte de los programas insignia de la institución, misma que durante el 2019 obtuvo un incremento presupuestal de 677 millones de pesos.

En diciembre del 2019, las voces de los artistas inconformes se agruparon bajo el movimiento #NoVivimosDelAplauso en demanda de mejores condiciones laborales. El movimiento también ha visibilizado las condiciones precarias que padece el gremio artístico, en el que se ha vuelto común el esquema de empleo informal conocido como freelance, mismo que les impide acceder a prestaciones como seguridad social, acceso a la vivienda, jubilación, entre otras.

El movimiento #NoVivimosDelAplauso surgió en la Red a partir de un comunicado publicado en Twitter, el pasado 4 de diciembre y a través de la cuenta de Mariana Solís (@sollomarso), en el que se denunciaron incumplimientos en los pagos del personal que participó en cuatro festivales artísticos llevados a cabo por la Secretaría de la Ciudad de México.

De acuerdo con el documento, 300 personas resultaron afectadas por los adeudos.

A este grupo se sumaron los talleristas, gestores culturales y personal que participaron en Los Jolgorios (Misiones por la diversidad), quienes entre agosto y noviembre del año pasado tampoco recibieron sus pagos correspondientes.

De acuerdo con el artista visual Antonio Ortiz Herrara, más de 4 mil creadores y gestores culturales fueron afectados por la ausencia del pago, de los que a la fecha, alrededor de mil 500 todavía continúan con adeudos.

Los integrantes del movimiento aseguran que se han presentado atrasos en programas llevados a cabo en 20 estados de la república y la Ciudad de México concentra la mayor cantidad de casos documentados por el movimiento.

UNA AGENCIA DE VIAJES LA ENCARGADA DE LOS PAGOS

Entre los artistas demandantes resuena el nombre de la agencia Viajes Premier, S.A. encargada de emitir los pagos a los artistas, como si se tratara de una agencia de subcontratación.

“Cabe señalar que desde el año 2017 Viajes Premier, S.A. se ha visto involucrada en situaciones similares con esta misma Secretaría y no logramos comprender cómo una empresa tan ineficiente para la gestión de los pagos de los que la Secretaría es responsable ha podido ganar diferentes licitaciones a sabiendas de su falta de profesionalismo”, expone el documento de artistas afectados en la Ciudad de México.

---De acuerdo con el histórico del Portal de Obligaciones de Transparencia, Viajes Premier ha adquirido contratos por servicios de agencia de viajes desde la administración del ex Presidente Vicente Fox.

“Viajes Premier nunca hizo un contrato con nadie, ni convenios ni nada, toda la gente que actuó lo hizo de palabra, no hay ningún compromiso de pago, ese documento no existe para ninguno de los 4 mil y tantos artistas, compañías actores, pintores, que trabajaron para la Secretaría, que están indefensos y ni siquiera pueden reclamar el pago en muchos casos”, sostuvo Antonio Hernández.

Viajes Premier, S.A. ha sido un proveedor predilecto para el Gobierno federal que desde la Administración del ex Presidente Vicente Fox le ha otorgado contratos millonarios como el que esta agencia obtuvo en conjunto con otras agencias en el año 2005. Con el número de contrato S4/2005, la Secretaría de Educación Pública (SEP) contrató a Viajes Premier por concepto de servicio integral de agencia de viajes por un monto de mil 156 millones 153 mil pesos.

#NOVIVIMOSDELAPLAUSO EXHIBE LA PRECARIEDAD

El movimiento en la Red ha sido apoyado por usuarios y gestores culturales. También se ha sumado la organización Change.org que desde su cuenta oficial de Twitter promociona la petición bajo el nombre de usuario “El artista si cumple el gobierno no” dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandra Frausto, y otros funcionarios. Al corte de esta nota, acumula más de 7 mil 6 firmas en apoyo de los artistas.

La Secretaría de Cultura se comprometió a efectuar los pagos adeudados a la comunidad artística para el mes de febrero luego de una mesa de diálogo.

“Tenemos hijos, comemos, pagamos renta y servicios, contratamos a más artistas y este año no hemos podido más que pedir prórroga a quien debemos, comer frío por no tener gas –o incluso no comer–, caminar más para no pagar transporte, pedir caridad a familiares para una Navidad menos triste para quienes tenemos hijos, porque no se nos ha pagado nuestro trabajo, las deudas crecen y la vida sigue. Cuando recibamos ese dinero ya deberemos el doble”, se menciona en la solicitud.

La mañana de este miércoles, un grupo de artistas afectados se congregó en las inmediaciones de la Secretaría de Cultura, ubicada sobre la avenida Reforma en la Ciudad de México, para llevar a cabo la toma simbólica de las instalaciones. Al mediodía se instaló una mesa de diálogo que derivó en el compromiso de la institución de realizar los pagos pendientes a partir del 20 de febrero próximo.