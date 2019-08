Nueva Ley de Extinción de Dominio ayudará a mejorar pacificación del País: abogados

Integrantes de diferentes barras de abogados comentan que con esta ley se ajustará a la delincuencia organizada y a funcionarios que cometan actos de corrupción

Belizario Reyes

La nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio ayudará en mediano y largo plazo a mejor la pacificación del país al retirarle recursos a la delincuencia organizada y a funcionarios que cometan actos de corrupción, que son los que aceitan la maquinaria de la delincuencia.

Así lo manifestaron en conferencia de prensa hoy por la mañana en este puerto dirigentes de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Sinaloa, encabezados por su presidente, Julio Sergio Alvarado Andrade, sobre esta nueva ley que podría entrar el vigor en una semana más en todo el país.

“Al reformarse el artículo 22 constitucional (de la Constitución del País) se incorporan los delitos de corrupción, de trata de personas y del huachicoleo (robo de hidrocarburos) que no habían sido contemplados en la ley antígüa, es muy importante porque ahora se van a tener reglas claras para el aseguramiento de los bienes inmuebles que son producto de la corrupción”, añadió Alvarado Andrade y acompañantes.

Agregó que no quiere decir que los personajes que están siendo procesados actualmente en un momento determinado no se les vaya asegurar sus bienes obtenidos con recursos de procedencia ilícita o que hayan sido utilizados en la comisión de algún delito, pero eso va a ocurrir hasta que haya una sentencia en un procedimiento civil.

“También alcanza a aquellos personajes corruptos,¿quién no está de acuerdo en la sociedad?, me parece que es muy sensible frente a este tema y a todos nos gustaría que de alguna manera cautelar, que cuando se compruebe que hay delitos evidentes de corrupción se le aseguren sus bienes, esto es lo que incorpora el artículo 22 constitucional como un concepto novedoso”, subrayó Alvarado Andrade.

En la conferencia de prensa ralizada en este puerto, en la que estuvo acompañado por el presidente de la Barra de Abogados de Mazatlán, Juliuz Juárez Bonilla, así como Jorge Becerra y Gilberto Martínez Apodaca, entre otros, también se dio a conocer que con esta nueva ley los delitos que se están contemplando son de alto impacto donde se generan recursos económicos muy importantes que son los que aceitan la maquinaria de la delincuencia.

“Al ir detrás de ellos (de dichos recursos) pues se inhibe en gran medida lo más importante de los delitos que se cometen en el país y pues ustedes saben que el dinero es el que mueve pues prácticamente todo, entonces al atacar a esta serie de delitos que se contemplan ahora creemos, consideramos que es un excelente paso y que eso va ayudar en el mediano y largo plazo por supuesto, para que la pacificación que se pretende del país por parte de las autoridades vaya mejorando”, recalco Jorge Becerra.

“Sabemos que esto no es de la noche a la mañana pero en la medida de que las autoridades empiecen a dar pasos importantes como consideramos que es éste, en esa medida se van a ir obteniendo resultados que nos beneficien a todos como sociedad”.

Juárez Bonilla recalcó que el objetivo principal de esta nueva Ley que se espera entre el vigor en los próximos días es aminorar, trastocar las finanzas del crimen organizado.

“Ese sería el objetivo principal, lograr que estas gentes que tienen acceso a casas suntuosas, a vehículos, a cuentas bancarias quitarles esa capacidad de actividad, eso es lo que se busca con la Ley Nacional de Extinción de Dominio”, agregó el presidente de la recién creada Barra de Abogados de Mazatlán.

El presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Sinaloa, Alvarado Andrade, expresó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio entrará en vigor 180 días después de su promulgación, lo que ocurrirá seguramente la semana que entra.

Precisó que dicha Ley no afecta los bienes antes de emitirse una sentencia como se ha filtrado en algunos videos, al contrario, dicha Ley regula de manera adecuada en qué casos habrán de expropiarse, asegurarse los bienes que son producto de la delincuencia.

“Esta Ley fue creada precisamente para disminuir el poderío económico de la delincuencia organizada, con esta nueva ley se procura que el crimen organizado no tenga ese poderío económico”, reiteró.

Los dirigentes de dicha Federación de profesionales del derecho hicieron un llamado a la población que cuando renten alguna casa o algún otro inmueble hagan un convenio por escrito, con al menos dos testigos y de ser posible ante notario público, donde se deslinden de alguna responsabilidad si posteriormente en esa propiedad se comete algún delito, para que no se los decomisen como ha ocurrido con anterioridad.

Dijeron que en caso de que se comete algún delito en esos inmuebles, además de la investigación del delito por parte del Ministerio Público, se hará un procedimiento civil para determinar si se da la extinción del dominio de ese inmueble y el Estado la vende, pero para que no se dé, el propietario tiene que demostrar que actuó de buena fe al rentar la casa o cualquier inmueble.

Se busca que el procedimiento de extinción de dominio sea más rápido que anteriormente donde se tardaban hasta 20 años o más en determinar eso y por ello se ven varias propiedades en ruinas o en desuso sin que se les determine un destino o venta.

Anteriormente en materia de extinción de dominio ya se contemplaba en casos de delitos como secuestro, los adquiridos con recursos de procedencia ilícita, y ahora se agregan ilícitos como corrupción, trata de personas y robo de hidrocarburos, se dio a conocer.