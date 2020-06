â€˜Nueva normalidadâ€™ comienza en Guasave con gente en calles

‘Nueva normalidad’ comienza en Guasave con gente en calles

La Jornada Nacional de Sana Distancia cerró en este municipio con 188 casos confirmados y 25 decesos; pide jefa de la Jurisdicción Sanitaria 2 medidas más enérgicas del Municipio

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- La “nueva normalidad” inició en esta ciudad con la gente en las calles, aglomerada afuera de los bancos, algunas tiendas que permanecen abiertas y en el mercado municipal, pese a que el municipio vive un repunte de contagios y decesos por Covid-19 en las última semanas.

Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia este domingo 31 de mayo, Guasave cerró con 188 casos confirmados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, de los cuales 98 se han recuperado y 65 siguen activos, mientras que se han acumulado 25 decesos.

Este lunes, al iniciar lo que las autoridades federales han denominado la “nueva normalidad” se observaron grandes aglomeraciones afuera de los bancos, lo mismo en algunas cadenas de tiendas que permanecen abiertas al público.

Por las banquetas del Centro de la ciudad, pese a que la mayoría de los comercios permanecen con las cortinas abajo, se vio a personas de todas las edades circulando, incluso niños, la mayoría portando cubrebocas, aunque muchos sin esa medida de protección.

El callejón Luciano Luna que cruza el mercado municipal y la acera de la calle Juan Carrasco, en ese mismo inmueble emblemático de Guasave estuvo atiborrada de gente, sin cuidar la sana distancia.

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria 2, lamentó que muchos guasavenses hayan malentendido y tomaran la “nueva normalidad” como un permiso para salir a las calles a aglomerarse.

"Me quedo con la incongruencia de la sociedad y autoridades, donde tomarían medidas más energéticas para evitar más contagio. No es posible que viendo día a día las encuestas que a nivel nacional y en nuestros municipios van al alza (los casos) no respetan las medidas de protección para evitar un contagio”, manifestó.

La representante de la Secretaría de Salud en la región del Petatlán sostuvo que las medidas más efectivas para evitar que los contagios sigan en aumento siguen siendo quedarse en casa y respetar la sana distancia.

“En Sinaloa y en Guasave estamos en semáforo rojo o escenario tres donde hay un contagio comunitario y esto (la nueva normalidad) no quiere decir que se termina la cuarentena, debemos de ser responsables y permanecer en casa, sobre todo las personas más vulnerables”, insistió.

Preciado Machado reconoció que para el Sector Salud es alarmante el nivel de relajación en el que está cayendo la sociedad, cuando deben continuar con las medidas de aislamiento voluntario y no salir a las calles si no tienen una necesidad urgente de hacerlo.