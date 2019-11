Nuevas fotos de Crisis en Tierras Infinitas presentan al Clark de Tom Welling y el Bruce de Kevin Conroy

En el marco del nuevo crossover del Arrowverso los actores de Smallville y Batman: La serie animada volverán a interpretar sus respectivos papeles

Noroeste / Redacción

Uno de los elementos más esperados de Crisis en Tierras Infinitas son los cameos que distintos actores de antiguas producciones basadas en DC Comics realizarán en el marco del nuevo crossover del Arrowverso.

Y aunque hasta ahora esos elementos habían estado ausentes de la promoción del evento, nuevas fotos presentan dos de las apariciones más esperadas: Tom Welling y Kevin Conroy.

Este martes, EW reveló nuevas fotos de Crisis en Tierras Infinitas que adelantan lo que será la segunda parte del crossover, correspondiente al capítulo de Batwoman que será emitido el 9 de diciembre en Estados Unidos.

En ese contexto se dio a conocer la primera foto de Kevin Conroy como Bruce Wayne. Por ahora se desconocen mayores detalles sobre el rol del actor de Batman: La serie animada en el crossover, no obstante EW lo define como “el Bruce Wayne del futuro” y, con el Superman de Kingdom Come dando vueltas, muchos ya especulan que Conroy interpretaría al Batman de ese universo. Pero claro, eso aún no está confirmado, citó latercera.com.

Por otra parte, las nuevas fotos del crossover también muestran a Tom Welling de regreso como Clark Kent. Lamentablemente el actor que protagonizó Smallville aún no viste el traje del superhéroe, sin embargo, aparece en la mítica granja de la serie donde aparentemente llegarían el Superman y la Lois Lane de Tierra 38 junto a Iris West de Tierra 1.

Pero claro, que Tom Welling aún no aparezca como Superman no significa que el evento no contará con la presencia del hombre de acero. De hecho, las fotos nos recuerdan que en Crisis en Tierras Infinitas aparecerán el Kal-El de Tyler Hoechlin y el Superman de Kingdom Come interpretado por Brandon Routh, quienes aparentemente se conocerán The Daily Planet.

Todo mientras Lois Lane de Tierra 38 y Iris West de Tierra 1 algo están tramando con el “Libro del Destino”, un texto manejado por El Monitor que estuvo al centro de la trama del crossover anterior, “Elseworlds”.

Finalmente, las nuevas imágenes de Crisis en Tierras Infinitas concluyen con Kate Kane en una batcave. ¿Conocerá Batwoman al Bruce de Kevin Conroy? al parecer habrá que esperar hasta el estreno del evento para averiguarlo.

La Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverso se emitirá en dos tandas: una primera entrega de tres episodios que comenzará el 8 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre en Estados Unidos,y dos episodios que serán estrenados el 14 de enero de 2020.