Nuevas fotos de Star Wars confirman el regreso de los Caballeros de Ren y Skywalker

Esta tanda de fotos, que son parte de un reportaje publicado por Vanity Fair, incluyen una imagen en concreto tomada por Annie Leibovitz en la que se puede ver a Mark Hamill junto a R2D2; se sabe que volverá, tal vez como un Fantasma de la Fuerza

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Star Wars: The Rise of Skywalker es por el momento un misterio y se conocen pocos detalles sobre la trama. Sin embargo, nuevas imágenes parecen haber revelado un dato relevante: el regreso de Luke Skywalker.

Esta tanda de fotos, que son parte de un reportaje publicado por Vanity Fair, incluyen una imagen en concreto tomada por Annie Leibovitz en la que se puede ver a Mark Hamill junto a R2D2. Se sabe que volverá, tal vez como un Fantasma de la Fuerza, y en la imagen luce un semblante enfadado con un fondo en llamas

"We'll always be with you. No one's ever really gone" Luke Skywalker pic.twitter.com/lutcy9H4tI — Star Wars The Rise of Skywalker Archive (@sw_archive) 22 de mayo de 2019

Otras imágenes muestran a Kylo Ren y Rey, ambos enfrentados a un paisaje desértico. También hay otra foto de los dos cara a cara en el agua en un clima tormentoso, empuñando sus sables.

Your first look at #StarWars: The Rise of Skywalker is here! Let Vanity Fair introduce you to the final chapter in the Skywalker saga. Photographs by Annie Leibovitz. Story by Lev Grossman. https://t.co/ER4XSJmZ8k pic.twitter.com/OyQKDN69eR — VANITY FAIR (@VanityFair) 22 de mayo de 2019

El reportaje también revela por primera vez varios personajes nuevos, entre ellos el interpretado por Keri Russell, Zorri Bliss. No se ve la cara de Russell, ya que el personaje luce un traje rojo y un casco dorado.

Keri Russell reunites with J.J. Abrams to play the roguish Zorri Bliss in #TheRiseofSkywalker. https://t.co/tbETn1Z4FP — VANITY FAIR (@VanityFair) 22 de mayo de 2019

También hay una foto de una nueva amenaza de la Primera Orden, General Pryde, interpretado por Richard E. Grant, junto al general Hux, además de una nueva foto de Jannah, quien apareció por primera vez en Star Wars Celebration. En la imagen aparece junto a Finn, que está montando unas nuevas criaturas llamadas orbaks. La próxima entrega presentará a los Aki-Aki, alienígenas nativos de un planeta llamado Pasaana.

Here’s what we can tell you about #TheRiseofSkywalker: when the film picks up—about a year after the end of The Last Jedi—Rey, Finn, and Poe are all finally in the same place for the first time since The Force Awakens https://t.co/cbjHB1IDSd pic.twitter.com/XWqLCCbsrK — VANITY FAIR (@VanityFair) 22 de mayo de 2019

El personaje de Mark Hamill aparentemente muere en los últimos momentos de Los últimos Jedi luchando contra Kylo Ren. Hamill ya confirmó que regresaría para el Episodio 9 en el programa de Jimmy Kimmel, algo que ahora han confirmado las imágenes. Pero la duda gira en torno a la forma en que regresará, con teorías que abarcan desde flashbacks hasta una vuelta en forma de Fantasma de la Fuerza.

La próxima entrega también traerá el regreso de los Caballeros de Ren, los misteriosos guerreros enmascarados que aparecieron por primera vez en El despertar de la fuerza en la visión de Rey después de que tocara el sable de luz de Luke.