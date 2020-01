Nuevas FOTOS del rodaje de The Eternals muestran por primera vez a Richard Madden como Ikaris

MADRID._ La producción de The Eternals de Marvel continúa en Londres y siguen llegando imágenes del set. Tras un primer vistazo a Kit Harington y Gemma Chan, las últimas fotos muestran a Richard Madden interpretando a Ikaris.

En las imágenes es posible distinguir al actor volando con la ayuda de cables. Ikaris luce un atuendo muy colorido y elaborado en los cómics, aunque en las fotos se puede ver al intérprete con un look completamente negro.

Harington, quien encarna a Dane Whitman, conocido como Black Knight en los cómics de Marvel, también fue visto en el rodaje en el barrio de Camden junto al que fuera su compañero en Game of Thrones.

Aunque apenas se han revelado detalles de la trama, las filtraciones del set de rodaje han dejado algunos datos sobre la historia. Unas fotos anteriores mostraron a Harington y Chan besándose, adelantando que habrá una historia de amor entre Dane Whitman y Sersi.

It's been confirmedin in new set pics the Dine Whitman & Sersi have 'love story' in #TheEternals! pic.twitter.com/UyO653pY25