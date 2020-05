Nuevo episodio de Batwoman trae impactante revelaciÃ³n del personaje del Jocker en el Arrowverso

Nuevo episodio de Batwoman trae impactante revelación del personaje del Jocker en el Arrowverso

Sinembargo.MX

MADRID._ Batwoman ha regresado tras un breve parón con un nuevo episodio. La vuelta de la ficción a The CW ha traído consigo una impactante revelación, apuntando a la muerte del Joker en el Arrowverso.

En el capítulo, Kate tiene síntomas de estrés postraumático tras haber matado a Cartwright, algo que se ve claramente cuando sufre un ataque de pánico al acercarse al traje de Batwoman. La protagonista se da cuenta de que necesita superar su trauma y continuar protegiendo a Gotham, justo cuando Luke Fox (Camrus Johnson) conoce la verdad sobre quién mató realmente a su padre, Lucius.

Luke se entera de que un agente de Los Cuervos llamado Miguel Robles estaba detrás del asesinato pero Kate le convence de que no mate a Robles, al revelarle su estado emocional tras acabar con Cartwright.

Al día siguiente, Kate se disculpa por no decirle a Luke que había matado a Cartwright y reconoce que no lo hizo porque estaba avergonzada de haber roto el código moral de Batman. Luke le confiesa que Batman tampoco siguió siempre ese código moral y utiliza un ejemplo. Luke le pregunta de manera retórica por qué no se había visto al Joker en Gotham en cinco años, y señala que no es porque esté en el manicomio de Arkham.

Esta frase no solo aporta información sobre el Batman del Arrowverso, sino que también despeja la posibilidad de que el Joker aparezca en la ficción. En su lugar, la serie ha presentado otros villanos como Elizabeth Kane y Duela Dent.