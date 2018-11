Nuevo gobierno darÃ¡ continuidad a La Mariposa, en Guasave

GUASAVE

Nuevo gobierno dará continuidad a La Mariposa, en Guasave

Cuestiona Benjamín Ahumada que la administración de Diana Armenta haya presumido la inversión y empleos que el proyecto todavía no concreta

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El nuevo Gobierno de Guasave que encabeza Aurelia Leal López le dará continuidad a La Mariposa, el proyecto insignia de Diana Armenta Armenta, manifestó Benjamín Ahumada López.

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento comentó que conoce a los inversionistas, pero no ha entablado plática con ellos porque estaba esperando tomar posesión del cargo, pero buscará un acercamiento para ver en qué va el proyecto.

"Estaba esperando que me dieran el nombramiento para hablarle a los Toledo y hablar con ellos, ponernos a las órdenes, en qué punto van de la inversión, desconozco si fue un tema de capitales de ellos o de las empresas que están conectadas para que se vengan", dijo.

"Lo que sí es que es un proyecto muy importante para Guasave, muy ambicioso, que detonaría la economía y aparte el desarrollo y la creación de nuevas fuentes de trabajo sería importantísimo".

Expuso que sería un error que por ser un proyecto de otra administración se le relegara o no se le diera seguimiento en este gobierno.

"Claro que tenemos que darle seguimiento, pero no he platicado con ellos, si ellos traen la intención de hacer esa inversión, a como pidieron los apoyos de los Seprofies, nosotros tenemos que ser facilitadores, no nada más con ellos, con todos los empresarios tanto foráneos como locales", insistió.

La Mariposa es un proyecto comercial, de servicios y habitacional de inversionistas privados en donde se prevén construir plazas, bancos, hospitales, agencias automotrices, cines, fraccionamientos residenciales y una central camionera.

Cuando se puso la primera piedra se dijo que la inversión sería de 2 mil millones de pesos y que generaría 2 mil empleos permanentes.

El nuevo director de Desarrollo Económico criticó que la administración pasada haya sumado la inversión y los empleos de este proyecto como si estos ya se hubieran concretado.

"He estado viendo algunas de las declaraciones que hicieron en cuanto a la inversión que hubo en el proyecto La Mariposa de 3 mil millones de pesos, en donde dicen que llegan a Guasave, sí es cierto que hay todo un esquema cuando se piden los Seprofies de los terrenos que se adquirieron, pero no es sano decir que esa fue la inversión, porque realmente la inversión no está", subrayó.

Actualmente en el proyecto La Mariposa solos se ha construido un bulevar y se han acondicionado algunas planchas de terreno, pero todavía ninguna empresa ha llegado a instalarse.