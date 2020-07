Nuevo hallazgo de restos óseos evidencia mal trabajo de periciales: colectivo Sabuesos Guerreras

María Isabel Cruz, líder del colectivo de rastreadoras, confirmó el hallazgo de costillas, vértebras, mandíbula, radio y cúbito en una zona enmontada en las inmediaciones del poblado de Aguaruto, a la orilla del Río Culiacán, la mañana de este jueves

José Abraham Sanz

El nuevo hallazgo de los restos de por lo menos dos personas, evidencia que los periciales de la Fiscalía General del Estado no realizaron bien su trabajo hace un par de semanas, cuando levantaron restos en ese mismo lugar, denunció María Isabel Cruz.

La líder del colectivo Sabuesos Guerreras confirmó el hallazgo de costillas, vértebras, mandíbula, radio y cúbito en una zona enmontada en las inmediaciones del poblado de Aguaruto, a la orilla del Río Culiacán.

“En el primero encontramos costillas, vértebras, y a un ladito, a un costado, volvimos a encontrar otra vez, lo mismo; en uno encontramos pedazos de cráneo, entonces pensamos que pudieran ser dos cuerpos”, dijo.

“En el otro encontramos media mandíbula y un diente con brackets; por eso pensamos que pudieran ser dos, pero a unos 50 metros de ahí, pudimos encontrar un radio, y un cúbito del brazo”.

Este nuevo hallazgo se realizó a unos metros donde el 19 de julio fueron encontrados restos óseos enterrados en montículos de tierra y escombros.

“Se supone que ese lugar el 19 de este mes encontraron un cuerpo, desconocemos quiénes lo encontraron, pero es un lugar donde ya se había trabajado y pues, como siempre, ponemos otra vez en evidencia el trabajo que hace tristemente la Fiscalía”, lamentó Cruz.

“Ahora con eso de que ya no excavan si no viene un antropólogo... teníamos ya pensando venir a checarlo, porque ya conocemos el trabajo tristemente de la Fiscalía, queríamos revisar que en realidad hubieran levantado los restos óseos que ellos encontraron y pues, sorpresa que no... o al menos si levantaron todo, pero no se percataron de que había más”.

En la semana, esta es la primera actividad que realizó Sabuesos Guerreras.

El hallazgo se realizó luego de que buscaron entre montículos de tierra que despedían un fuerte aroma.

“Pensamos que era de un cuerpo, de la osamenta que habían encontrado la vez pasada, pero pues no, eran más”, detalló.