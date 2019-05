Nuevo juego de Avengers llegará al Square Enix, el evento de los gamers

Si eres un verdadero fan de Marvel seguramente te llamará la atención esta noticia, pues se anunció a través de las redes sociales que habrá un nuevo juego de 'Avengers' con todos los personajes del MCU.

Se trata de 'Avengers Project' que juntará a los protagonistas de las cintas de Marvel en un solo escenario. El videojuego será presentado en una conferencia durante el E3 2019, el evento de gamers más grande del mundo, difundió el sitio wipy.tv.

La conferencia se llevará a cabo el 11 de junio y será ahí que se muestre todos los aspectos de este famoso juego basado en los héroes mas fuertes del planeta.

Avengers Project es un ambicioso proyecto entre Square Enix y Marvel para llevar el universo de esta compañía de cómics al mundo de los videojuegos de la mejor forma posible.

La mente maestra detrás de este juego es Crystal Dynamics, y ofrece un juego de acción donde podremos controlar y manipular a los personajes del MCU.

Junto con el anuncio fue dado a conocer el logo que muestra la clásica ‘A’ de los Vengadores, difudió el diario La Tercera.

Tune into Square Enix Live E3 2019 for the worldwide reveal of "Marvel’s Avengers"! 🗓️ The event begins June 10th at 6pm PT: https://t.co/SCYMbJYt8j #SquareEnixE3 #Reassemble #PlayAvengers pic.twitter.com/2fWM6ekUue