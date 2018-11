Nuevo Robin Hood es diferente de las versiones anteriores, afirma el director Otto Bathurst

El realizador comentó del filme que fue importante modernizar tanto el personaje como su historia

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Si de alguien se han hecho versiones fílmicas es Robin Hood, y actualmente se están desarrollando siete proyectos adicionales, pero el director Otto Bathurst no vio uno solo antes de crear la suya, que se estrenó en Nueva York el domingo por la noche.

"Esta película no tiene nada qué ver con ninguno de los otros Robin Hood que se han hecho", dijo a The Hollywood Reporter . “No los vi, no me influenciaron en absoluto. La versión que hicimos es completamente diferente a cualquier cosa que hayas visto antes".

Desde que la primera mención de Robin Hood se remonta al Siglo 14, fue importante para Bathurst modernizar tanto el personaje como su historia.

"Es una historia que se ha contado durante cientos y cientos de años", dijo. “Así que tenemos nuestra versión, la arrastramos al Siglo 21. Esperemos que resuene con una audiencia moderna".

Taron Egerton interpreta a Robin of Loxley en la película de Bathurst, y aunque ha visto a otros Robin Hood , estuvo de acuerdo con el director en que la nueva versión está actualizada, difundió vanguardia.com.

"Realmente sentí que había un alcance para contar la historia de una manera muy diferente", dijo Egerton. "Siento que tiene mucho sentido dar un giro muy moderno a una historia que todos conocemos, y hacerla emocionante, llena de acción y acelerada".

Para Egerton, el relato de los cruzados que bordean la ley que luchan por un bien mayor es particularmente relevante dado el clima político actual.

“La humanidad tiende a cometer los mismos errores una y otra vez. Ahora más que nunca, se están ampliando las brechas de riqueza y los ricos se hacen más ricos y los más pobres se vuelven más pobres", agregó.

"Y hay personas en el poder que dicen ilesas las cosas más locas que parecen salir de esas situaciones".

Bathurst estuvo de acuerdo, aunque dijo que un personaje como Robin Hood nunca será difícil de identificar.

"Donde quiera que haya corrupción, personas que sufren abusos, opresión o cualquier tipo de injusticia social, necesita personas que se levanten y traten de hacer una diferencia", comentó Bathurst.

"Y eso es lo que hace Robin Hood. Y en el siglo 21, tenemos mucho de todo eso. Necesitamos personas que se pongan de pie y digan 'no', y se levanten y reclamen la verdad".