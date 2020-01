Nuevo trÃ¡iler de Star Trek revela el regreso de Enterprise-D, la icÃ³nica nave comandada por Picard

Nuevo tráiler de Star Trek revela el regreso de Enterprise-D, la icónica nave comandada por Picard

Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- CBS All Access ha lanzado un nuevo tráiler de Star Trek: Picard. Un clip que ofrece un breve vistazo a la Enterprise-D, la icónica nave de clase Galaxy que Jean-Luc Picard comandó durante sus aventuras en Star Trek: The Next Generation, de acuerdo con Europa Press.

La nave fue destruida durante los eventos de la primera película, titulada Star Trek: The Next Generation, y fue reemplazada por la nave E-Enterprise de clase Soberana.

El video también muestra a Picard, que se ha alejado de la Flota Estelar en los años transcurridos desde la última vez que apareció en Star Trek: Némesis, regresando a la sede y solicitando su reincorporación para una única misión.

“Uno nunca está a salvo de su pasado”, dice el personaje interpretado por Patrick Stewart. “El pasado está escrito pero el futuro está esperando a que lo escribamos”, asegura.

En una reciente entrevista concedida a ComicBook.com, los productores de Star Trek: Picard justificaron el regreso de Stewart a su papel. “Star Trek siempre ha sido una declaración política. Refleja los problemas del día a día. Vivimos en tiempos increíblemente divididos y Picard siempre tuvo esa capacidad increíblemente única de ser considerado y minucioso en sus evaluaciones y juicios antes de actuar en momentos de ambigüedad moral y presión”, aseguraron. “No solo representa lo mejor de la Flota Estelar sino que representa a los líderes que necesitamos ahora en el mundo más que nunca, líderes que son reflexivos”.

Star Trek: Picard comienza 18 años después de lo ocurrido en Némesis, con el capitán retomando su trabajo después de que una joven le pida ayuda. La ficción, que se emitirá también en Amazon Prime Video, estrenará su primera temporada el 23 de enero.