Nuevos síndicos asumen el poder en la zona rural de Mazatlán

Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres asegura que no metió las manos en el proceso

Sheila Arias

Los ocho nuevos síndicos asumieron el cargo en sesión de Cabildo, siete ganaron con la planilla tinta respaldada por Morena.

Con el triunfo motrnista, el PRI y el PAN fueron desplazados de la zona rural.

La elección que se realizó el domingo quedó validada por mayoría, así a 48 horas del plebiscito los representantes de Morena asumieron el mando, junto a un síndico de la planilla Morada, la que representó al Partido Sinaloense.

En sesión ordinaria, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que el apoyo será igual para todos y se presumió como el Presidente Municipal que no metió las manos en el proceso.

“La verdad que soy democrático en mi forma de ser, no me voy a meter, y si alguien de los funcionarios se mete en esta elección, lo vamos a da dar de baja, hubo dos bajas, estoy muy satisfecho no porque haya ganado la planilla tinta, estoy satisfecho porque de alguna manera es el mejor indicador que ahorita tengo para decirles que la administración va bien, la gente está contenta con el trabajo que estamos haciendo”, precisó el Alcalde.

Los ocho síndicos llegaron a Cabildo con sus familias y ahí mismo tomaron protesta. El domingo pasado también se renovaron liderazgos en 61 comisarías.

A partir de ese momento los nuevos representantes en la zona rural operarán como gestores y enlace entre su comunidad y el Gobierno municipal; en algunos casos los síndicos tienen oficina de atención ciudadana y reciben apoyo de transporte. Su salario es de 3,400 pesos mensuales, de acuerdo al tabulador vigente, similar al de un trabajador de rango bajo rango.

En el caso de los comisarios su función es mantener el orden y ser autoridad representante del Gobierno municipal. Su sueldo es apenas de 2 mil pesos al mes.

En su mensaje el Alcalde les reiteró las palabras dichas por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre en el Congreso de la Unión, el día que asumió el cargo.

“No tenemos derecho a fallar”, agregó.

Las nuevos síndicos

Planilla tinta

El Habal, José Guadalupe Osuna Martínez

Villa Unión, José Martín Osuna Rodríguez

El Quelite, David Osuna Lizárraga

El Roble, José Luis Lizárraga Zamudio

La Noria, Mario Octavio Salas Rivero

Siqueros, David Montaño Gárate

El Recodo, Abelardo Román García

Planilla Morada

Mármol, Carlos Humberto Osuna Bonilla

Comisarías

31 planilla tinta

17 planilla verde

1 planilla azul

1 planilla morada

1 planilla rojo

1 planilla amarilla