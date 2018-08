Nunca EstarÃ¡s a Salvo

VÉRTIGO

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Nunca estarás a salvo (You Were Never Really Here, GB-Francia-EU, 2017), cuarto largometraje de la consolidad cineasta escocesa Lynne Ramsay (Ramcatcher/1999, Morvern Callar/2002, Tenemos que hablar de Kevin/2001, alguna vez reseñada en este mismo espacio), fue presentado en concurso en Cannes 2017, pero se estrenó en la Ciudad de México un año después, en mayo de este mismo año.

Aunque parezca mentira, la cinta ha llegado a Culiacán gracias al programa de “Sala de Arte” de Cinépolis, aunque casi a regañadientes, pues esta obra mayor de Ramsay se está exhibiendo en una sola sala de Cinépolis Culiacán y en dos únicas funciones nocturnas. No son estas las mejores condiciones posibles, por supuesto, pero algo es algo: hay que agradecer que, por lo menos, no la programaron doblada al español.

Joe (Joaquin Phoenix) es un taciturno matón que es contratado por un senador neoyorkino para que rescate a Nina (Ekaterina Samsonov), su hija de 13 años, secuestrada por alguna siniestra organización depravada.

Desde las escenas iniciales, es clara la deuda de Lynne Ramsay con el Scorsese de Taxi Driver (1977): la cochambrosa habitación de un hotel, los callejones oscuros y húmedos, el asiento trasero de un taxi, las atestadas calles de una ciudad que no duerme… Sin embargo, estas y otras deudas cinefílicas –incluyendo el western seminal fordiano Más corazón que odio (1956)- son trascendidas por Ramsay gracias a una brillante estrategia paralela, tanto en la forma como en el fondo.

En el fondo, la historia del rescate de una inocente jovencita de parte de un oscuro caballero (y matón) andante, terminará siendo ingeniosamente subvertida, pues si bien es cierto que Nina necesita ser salvada, Joe está, acaso, más desamparado que la chamaca.

Luego, en la forma, Ramsay nos ofrece un fascinante objeto audiovisual construido a través de súbitos flashbacks reveladores/escamoteadores, violentos arrebatos elípticos y/o fuera de cuadro, un perturbador diseño sonoro que no nos deja descansar y una inquietante partitura electrónica/percusiva de Jonny Greenwood.

Y, finamente, está un impresionante Joaquin Phoenix en una interpretación fascinante y contradictoria: de la violencia a la ternura y de aquí a la esperanza. Con toda razón y toda justicia fue el mejor actor en Cannes 2017.

