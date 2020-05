'Nunca lo imaginé, este lugar era de gente poderosa': Así es la estadía de médicos y enfermeras en Los Pinos

Ante la pandemia, integrantes del personal de salud del IMSS se hospedarán en el lugar donde antes residían los presidentes de México

06/05/2020 | 08:55 AM

Minutos después de las 4 de la tarde, un autobús, de los clásicos amarillos de transporte, entra a Los Pinos y se estaciona enfrente del edificio conocido como Molino del Rey.

Cuatro personas descienden, son enfermeras del Hospital General de Zona # 27 del IMSS, en Tlatelolco.

Esta es la segunda noche que pasarán en este sitio reservado antes para los presidentes, sus familias y el grupo de élite que los cuidaba, el Estado Mayor Presidencial.

El autobús ha ido por las cuatro jóvenes hasta el hospital donde trabajan para traerlas aquí, donde pasarán el resto de la tarde y dormirán.

Vienen de terminar la faena de atender a pacientes con Covid-19. Bajan del camión y saludan desde lejos a la prensa que se ha reunido para recoger las voces de los nuevos inquilinos de Los Pinos.

Solo una de ellas se anima a acercarse a los reporteros. Se llama Carolina Gutiérrez, es enfermera y dice que jamás imaginó dormir en el sitio donde antes dormían los presidentes.

“Es algo que nunca hubiera imaginado, porque esto era para personas poderosas, es una experiencia grata que me voy a llevar cuando todo esto termine”.

Ante la necesidad de contar con espacios de descanso para médicas, médicos y enfermeras que atienden a pacientes con Covid-19, y que no quisieran ir a sus casas después del trabajo para evitar un posible contagio del virus a sus familias o una agresión durante los traslados, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Cultura habilitaron el Complejo Cultural Los Pinos como un espacio de estadía para el personal sanitario del Instituto.

Este 4 de mayo llegaron los primeros 58 médicos y enfermeras que decidieron aceptar la invitación para vivir en Los Pinos mientras dura la contingencia. Son del Hospital General # 27, del Centro Médico Siglo XX y La Raza.

“Estamos ya listos para recibir hasta 80 personas, es decir, 22 personas más, y con la posibilidad de crecer hasta 100 lugares. Estamos a todos preguntándoles quiénes están interesados”, explicó Zoé Robledo, director del IMSS, por medio de un comunicado.

Carolina dice que quiso venir acá porque la situación en los hospitales ya es más apremiante.

“Con los días ya se está complicando más, para nosotros ya es más difícil convivir con nuestras familias por el riesgo que eso implica para ellos, por nuestro trabajo estamos con muchas personas que tienen el virus”.

Ella vive en Naucalpan, con sus padres y su hermana. Dice que claro que los va a extrañar, pero que separarse de la familia por unas semanas es justo para resguardarlos del virus.

“Yo estoy comunicada con la familia, ellos están tranquilos, me dicen que me cuide, que me esperan en casa, que esperan que todo esto ya termine”.

De su primera noche en Los Pinos, dice que la pasaron muy bien. “Nos han tratado muy bien. Nos atienden de forma muy amable todos”.

Los espacios habilitados, en el hoy conocido como Complejo Cultural Los Pinos, para el personal de Salud son la Casa Miguel Alemán, la Cabaña Número Dos, tres dormitorios del antiguo Estado Mayor Presidencial, el comedor de Molino del Rey, el antiguo helipuerto y las canchas de futbol, estos como espacios recreativos. Las áreas están distribuidas para mujeres y hombres en espacios separados.

Carolina se está quedando en uno de los que eran los dormitorios del Estado Mayor, y comparte habitación con otras tres de sus compañeras.

“Es un espacio muy amplio, eso nos permite guardar la sana distancia, y es muy confortable”.

De las últimas jornadas de trabajo, la enfermera dice que lo más difícil es ver que la gente se está muriendo.

“El virus es muy agresivo y la gente se está muriendo. La recomendación es que se lo tomen en serio, no esperen a experimentarlo, esto es tan tangible que ojalá no se presente en su familia”.

Mañana, Carolina volverá a enfrentarse a esa muerte. Hoy, ella y sus compañeras van a tomar un baño y a comer.

En el Complejo Cultural Los Pinos, el personal de salud dispondrá de alimentación, área de lavandería y cambio de ropa de cama, limpieza y desinfección de dormitorios y áreas comunes, abasto de insumos y enseres de limpieza.

Además, tendrán espacios recreativos con televisión, canchas de futbol, jardines y exposiciones al aire libre, Internet en todos los espacios y transporte del personal del Complejo Cultural Los Pinos a los hospitales.

“Vamos a aprovechar las instalaciones hoy para caminar un rato, para despejarnos de todo lo que vivimos en el hospital. Estamos tranquilos aquí, nos relajamos, descansamos, nos cuidan y nos atienden bien”.