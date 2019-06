O se corrigen o se acabaron las entrevistas: Estrada a medios de comunicaciÃ³n

O se corrigen o se acabaron las entrevistas: Estrada a medios de comunicación

El Alcalde de Culiacán afirmó que desde que no se pagan convenios ni se dan moches a la prensa, los medios tienen el ojo puesto para que lo estén atacando continuamente, es por ello que amenazó con ya no dar entrevistas

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ O se corrigen o se acabaron las entrevistas para los medios de comunicación, amenazó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán aseveró que mucha prensa saca de contexto lo que él dice, o no informa lo que él expresa, y todo porque ya no se pagan convenios de publicidad como había en gobiernos anteriores, ni se dan 'moches'.

"No estén diciendo mentiras a la gente, no desinformen a las personas, a mí no me molesta que me critiquen, me molesta que mientan, y lo voy a repetir, desde que entramos dijimos que no iba a ver recursos para los medios como 'moches' ni convenios, les pagamos lo que tengamos que pagar como publicidad, pero eso fue la causa de que me tengan con el ojo puesto para que me estén echando fregazos, no me importa, síganlo haciendo, o se corrigen o se acabaron las entrevistas también, no tiene caso estar hablando cosas que no publican", expresó.

Estrada Ferreiro arremetió contra los medios de comunicación luego de que él vio cómo criticaban a su administración por la suciedad en el Arroyo El Piojo. El Edil afirmó que el Ayuntamiento sí hace labores continuas de limpieza, pero es la misma gente la que ensucia con su basura estos lugares.

"Los medios difunden, porque lo veo yo en la televisión, que somos irresponsables, que no actuamos, que no podemos hacer nada, que no conservamos limpios los lugares como eso, que corren riesgos los habitantes de Culiacán, que se pueden ahogar, pues sí, se pueden ahogar porque quieren ahogarse", criticó.

"Realmente es muy molesto, genera rabia ver la irresponsabilidad de personas, vecinos de esos lugares, que se quejan año con año con lo mismo, pero que año con año tiran basura, llantas, refrigeradores, estufas, escombros, y los que no, ven que los tiran y no denuncian, porque son cómplices de esto", agregó.

En entrevista a los medios, el Alcalde explicó que no todos los reporteros dicen cosas que no son; sin embargo se dijo molesto por las denuncias anónimas.

"Cuando una gente hace una crítica hay que poner el nombre de la persona también, yo no quiero anónimos. Qué bueno que vengan para acá a quejarse también, a decírmelo a mí también, yo soy el que va a resolver, ¿Por qué a los medios? Atiéndanlos, pero pídanle el nombre, tómenle la foto para saber quién es, para buscarlo", recomendó.