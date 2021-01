Obama, Clinton, Bush, Pence y Pompeo condenan violencia y critican a Trump

Los ex presidentes Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009), Barack Obama (2009-2017), así como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, condenaron la violenta irrupción que realizaron simpatizantes de Donald Trump al Capitolio, mientras se realizaba el conteo para validar la elección de Joe Biden.

Al iniciar la reanudación del conteo de los votos electorales, Mike Pence, todavía vicepresidente de EE.UU., afirmó que "frente al vandalismo y la violencia, los legisladores están una vez más para apoyar y defender la Constitución".

Por otra parte, el ex presidente Barack Obama condenó la violencia en el Capitolio y sin mencionarlo por su nombre, señaló a Donald Trump como el responsable de la misma, por sustentar las infundadas acusaciones de fraude electoral.

"La historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio, incitada por un presidente en funciones que ha continuado mintiendo sin fundamento sobre el resultado de una elección legal", dijo Obama en un comunicado publicado en sus diversas cuentas de las redes sociales.

"Por dos meses, un partido político y su ecosistema de medios no ha tenido la voluntad de decir a sus seguidores la verdad de que esta no es una elección cerrada y que el presidente electo Joe Biden será investido el 20 de enero", agregó el ex mandatario demócrata.

Obama afirmó que los líderes republicano tenían que tomar una decisión entre continuar con la falsa narrativa que ha generado la polarización o "extinguir las flamas" de la misma. "Pueden escoger a Estados Unidos", agregó.

Simpatizantes de Trump irrumpen en el Capitolio

Por su parte, el ex presidente estadounidense Bill Clinton, condenó a través de su cuenta de la red social Twitter, la violencia en el Capitolio y culpó a Donald Trump de "encender la mecha" tras cuatro años de su Presidencia.

"El asalto fue alimentado por más de cuatro años de políticas venenosas que difundieron información errónea deliberadamente, sembraron desconfianza en nuestro sistema y enfrentaron a los estadounidenses entre sí", señaló el ex presidente en una serie de tuits.

"La mecha fue encendida por Donald Trump y sus más ardientes facilitadores, incluidos muchos en el Congreso, para anular los resultados de una elección que perdió", agregó Clinton, quien llamó a continuar con la sesión del Congreso para certificar la victoria de Biden.

"La elección fue libre, el recuento fue justo, el resultado es definitivo. Debemos completar la transferencia pacífica del poder que exige nuestra Constitución", agregó el ex mandatario demócrata.

"Debemos rechazar la violencia de hoy, pasar página y avanzar juntos, honrando nuestra Constitución, manteniéndonos comprometidos con un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", concluyó Clinton.

Mientras que el ex presidente George W. Bush condenó el ataque de manifestantes a favor de Donald Trump al Capitolio y dijo que este tipo de actos eran correspondientes a una "república bananera".

Ordenan en Washington toque de queda; arriban elementos de la Guardia Nacional

"Así es como se disputan los resultados de una elección en una república bananera, no un nuestra república democrática [...] Estoy consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto que se muestra hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestras fuerzas del orden". señaló Bush.

En su posicionamiento, el ex mandatario republicano consideró que el asalto al Congreso, que sesionaba para certificar la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones de noviembre, era una irrupción al mandato constitucional.

Ante ello Bush llamó a aquellos inconformes con los resultados a respetar las instituciones y permitir que aquellos que el pueblo eligió para gobernar ejerzan sus funciones.

"La insurrección podría dañar gravemente nuestra nación y nuestra reputación. En Estados Unidos, es responsabilidad fundamental de todo ciudadano patriota apoyar la ley", añadió Bush.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, criticó las protestas a las afueras del Capitolio asegurando que ha estado en varios países apoyando "el derecho de todo ser humano a protestar pacíficamente por sus creencias y sus causas".

Twitter bloquea cuenta de Trump por 12 horas; Facebook y YouTube borran publicaciones

Asimismo, el funcionario señaló que se debe hacer justicia "rápidamente contra los criminales que participaron en estos disturbios". Pompeo añadió que "Estados Unidos es mejor de lo que vimos hoy, en un lugar donde serví como miembro del Congreso y vi de primera mano la democracia en su mejor momento".

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.

The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another.