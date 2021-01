Obispo de la Diócesis de Mazatlán llama a seguirse cuidando con esmero en el 2021 de la pandemia del Covid-19

Monseñor Mario Espinosa Contreras dice que se deben de seguir evitando las visitas para prevenir los contagios de esta enfermedad

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ A seguirse cuidando todos con esmero en el 2021 de la pandemia del Covid-19 pues nadie está exento de contagiarse, llamó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

"Hay que seguirnos guardando con esmero de la pandemia en este año 2021, el Señor Obispo de Tampico (Tamaulipas) está enfermo y desde su enfermedad mandó un mensaje donde dice: todos deben pensar que pueden enfermarse, él, dice uno no debe pensar yo no me voy a enfermar, porque no es cierto", agregó Monseñor Espinosa Contreras en su mensaje al oficiar la misa de las 9:00 horas de este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto.

"No debe pensar uno yo no me voy a enfermar, uno debe pensar yo me puedo enfermar, especialmente si no me cuido, por eso es importante cuidarnos con las medidas consabidas, ponerlas en práctica, no bajar la atención ni la vigilancia y ojalá que con el don de Dios y su fuerza y su luz podamos prevenirnos, pero sí debemos pensar que es una posibilidad real que nos podamos enfermar, eso lo dice el señor José Armando (Álvarez Cano) que está actualmente enfermo de coronavirus y es lo que transmite, pensemos que nos podemos enfermar".

Por ello todos deben cuidarse decididamente, constantemente evitando visitas, algo que es doloroso, pero es lo mejor, continuó en su homilía en la eucaristía que también se transmitió vía radio y redes sociales.

Añadió que alguien le comentó que en la pasada Navidad las personas no se juntaron en familia, sino cada quien en su casa y esa es una medida de prevención saludable, favorable, la distancia es fundamental.

"Y el señor Obispo (de Tampoco) también dice no pensemos que porque hay vacunas ya no hay que cuidarnos, sino es válido yo me puedo enfermar, por lo tanto me tengo que cuidar con gran esmero, que así procedamos este año 2021 con la fuerza de Dios", recalcó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán que comprende todo el sur de Sinaloa.

También dio a conocer que este día se celebra la festividad de la Epifanía de nuestro Señor o su gloriosa manifestación a todos los pueblos y se relata el tránsito que iban haciendo aquellos hombres del oriente guiados por una estrella, ellos eran extranjeros, estudiosos de la naturaleza, del universo, de los fenómenos especiales y por eso les llamó la atención aquella estrella que apareció en el firmamento y la quisieron seguir, una estrella similar a la que se vio hace unos días en la conjunción de dos astros y que sucede cada 800 años.

"Algo similar sucedió en torno al nacimiento de nuestro Salvador y los magos que eran extranjeros se impactaron y quisieron ir caminando para ver dónde podían apreciar mejor la estrella, la luz y así caminaron por las tierras de Palestina y llegaron con Herodes, que había tenido el oficio por la complacencia de su padre con el imperio romano, pero tenía algo en desventaja, no era judío, entonces los judíos no lo veian bien y los judios esperaban un rey legítimo porque veían que Hrodes no llenaba los requisitos de legitimidad y el mismo Herodes lo sabía", recordó.

Por ello Herodes estaba pendiente de cualquier circinstancia, cualquier amenaza, él veía un peligro, una dificultad para su legitimidad, por eso se alarma cuando los magos le dicen que van a buscar a rey que ha nacido y él entró en un gran pánico y los Reyes Magos prosiguieron su camino iluminados por la estrella y finalmente la estrella la apreciaron en toda su magnitud en el portal de Belén donde surgía la luz que ha venido a este mundo para discipar las tinieblas, que es Jesucristo.

"Y ahí se hincaron, le dieron adoración, lo reconocieron como rey, lo reconocieron como Dios, lo reconocieron como hombre y este es un hecho muy significativo porque esos reyes, esos magos están representando a la humanidad, a todos los nacidos en este mundo y nos está diciendo este acontecimiento que nuestro Salvador ha venido para todos, Él no tiene exclusividades ni limitaciones, ni rechazos, ni marginaciones sino para todo hombre y para toda mujer que quiera vivir la salvación se le concede sea cual sea su condición, su estado, su pensamiento, su ser", subrayó Monseñor Espinosa Contreras.

"Y desde esa realidad propia podrá ir caminando como discípulo del Señor y Dios va ir operando su gracia salvadora en Él, entonceds es un hecho que nos habla de la universalidad de Jesucristo, que nos habla que la salvación es para todos y es algo que debemos agradecer porque nosotros también como dice la Escritura somos extrajeros".