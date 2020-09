Obispo de Mazatlán llama a cuidarse para prevenir rebrotes de Covid-19

Mario Espinosa Contreras pidió a los feligreses atender las disposiciones sanitarias

Belizario Reyes

27/09/2020 | 12:42 AM

MAZATLÁN._ Un llamado a los fieles, religiosas, religiosos y a la población en general a cuidarse atendiendo las disposiciones sanitarias para prevenir rebrotes del Covid-19, hizo el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Hay que cuidarnos hermanos porque las naciones europeas todas van teniendo rebrotes y es una pena y luego vienen otra vez los confinamientos más estrictos, hay que evitar eso”, añadió Monseñor Espinosa Contreras en su homilía al oficiar la misa de las 9:00 horas de hoy en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en este puerto.

“Hace ocho días teníamos 98 casos en el puerto de Mazatlán, el día de hoy 138, la foranía ha ido disminuyendo, actualmente nuestras parroquias foráneas todas tienen un acumulado de 9 nada más, entonces en lo que es el sur de Sinaloa, Diócesis de Mazatlán, tenemos 149 casos de Covid oficialmente registrados, hay que cuidarnos hermanos, hay que cuidarnos”.

Las personas se deben cuidar, sobre todo si andan en grupos numerosos deben tener mayor cuidado utilizando su mascarílla, guardar la sana distancia, si se llega ha hacer una fiesta deben estar separados metro y medio una de otra, continuó, se supo por los medios de comunicación de una boda en la que no llevaron música y no hubo baile, nada más la cena para convivir y nadie se contagió, salieron contento todos acatando las prescripciones de salud.

“Es muy importante guardar las prescripciones en todo momento sea una convivencia, sea una festividad, sea una oración, sea una recreación, muy importante, es lo más vital, metro y medio de distancia, cubrebocas si estamos en número (grande) de fieles”, recalcó en la misa que también se transmitió vía radio y el redes sociales.

“También este mes de octubre comienzan los rosarios guadalupanos, ya a los padres les dijimos que cada quien vea sus propias condiciones, si los promueven como lo hemos hecho otros años por sectores, por casas, por barrios que se garantice la distancia del metro y medio y el cubrebocas, es lo fundamental”.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán también expresó que el próximo jueves inicia octubre y el próximo sábado el Papa en Asís va hacer un viaje muy rápido, discreto, prácticamente se transmitirá por plataformas digitales y televisión, pero va ser sin participación de fieles.

“En Italia se están cuidando mucho, están evitando actos masivos y por eso el Papa va a celebrar sólo el próximo sábado ante la tumba de San Francisco de Asís, a las tres de la tarde, y enseguida va a firmar su Tercera Encíclica, muy bella, sobre la fraternidad, esperemos que sea muy provechosa para todos nosotros y para el mundo”, continuó.

Además dijo que el próximo domingo la festividad de San Francisco de Asís y la festividad de Nuestra Señora de El Rosario se van celebrar de forma distinta, no va haber procesiones, se tendrá una procesión virtual en vivo con muy poquitas personas.

En Pánuco en forma discreta se va a celebrar la festividad de Nuestra Señora de El Rosario, igualmente en Escuinapa que siempre suele haber confirmaciones en esta ocasión nada más se realizará la celebración eucarística, con el cupo permitido.

“Ya estamos en semáforo amarillo, ya oficialmente se permite un aforo de 60 por ciento en los templos, ya aumentó un poco al pasar de naranja a amarillo, pero hay que guardar mucho la distancia conveniente, metro y medio y usar el cobrebocas”, reiteró.

“Italia ha logrado que no haya rebrotes, es el único país que no ha tenido rebrotes y explican que es porque han guardado mucho la distancia, estando en conjunto con otras personas el cubrebocas, y en los aeropuertos también hay protocolos, están garantizando distancia y con cubrebocas todos, eventos masivos no los han permitido”.

Los estadios están cerrados y tanto que les fusta el futbol a los italianos, se dice que cuando los abran van a permitir solo mil personas en un estadio, pero no se ha dado la luz verde para abrirlos t con ese número restringido, dio a conocer el Obispo en su homilía.