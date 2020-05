Obispo de MazatlÃ¡n llama a que no haya situaciones imprudentes para poder salir de la emergencia por Covid-19

Obispo de Mazatlán llama a que no haya situaciones imprudentes para poder salir de la emergencia por Covid-19

Mario Espinosa Contreras llamó a la población a permanecer con distancia en la emergencia sanitaria y no desesperarse para evitar caer en situaciones imprudentes

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Al no poder reanudar mañana en Sinaloa las actividades como en otros municipios del país, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán hizo un llamado a la población a permanecer con distancia en la emergencia sanitaria por el Covid-19, que no se desespere, que no se canse y que no haya situaciones imprudentes.

“Entonces queridos hermanos hay que seguir permaneciendo con distancia, que no nos desesperemos, que no nos cansemos, que no haya situaciones imprudentes porque a veces la gente en la desesperación hace la imprudencia y eso nos puede perjudicar o perjudicar a los demás”, añadió Monseñor Mario Espinosa Contreras.

Al oficiar a las 9:00 horas de este domingo una misa a puerta cerrada en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en este puerto, la cual se transmitió vía radio y en redes sociales, agregó que la población debe permanecer serena sabiendo que Dios está con ella y ya llegará el tiempo de que pase la emergencia pero eso se logrará si colaboran todos con su aportación, cuidándose.

En la celebración eucarística en la que sólo estuvieron presentes presbíteros de la Catedral, religiosas y personal laico auxiliar, recordó que mañana lunes la Iglesia Católica celebrará los 100 años del nacimiento de Su Santidad Juan Pablo II, quien nació el 18 de mayo de 1920 en un pequeño pueblo de Polonia.

“Damos gracias por el don de Juan Pablo II para la Iglesia y mañana va a ser la primera misa que va a celebrar el Papa Francisco fuera de la Capilla de Santa Marta (tras la pandemia en Italia), la va a celebrar ahí en la Capilla de San Andrés, en la Basílica de San Pedro, ante la tumba de Juan Pablo II, ese pontífice que tanto nos iluminó y que tanto nos brindó su amor”, enfatizó Monseñor Espinosa Contreras.

“Y a él nos encomendamos también en esta pandemia para que todos tengamos fortaleza, como él nos decía: no tengan miedo, abran sus puertas sus puertas a Jesucristo, fue su mensaje inicial, ...no tengan miedo, abran sus puertas a Jesucristo, las puertas de su corazón”.

También dijo que se pide a San Juan Pablo II para que los investigadores lleguen a descubrir una medicina que sea adecuada y directa contra el Covid-19.

“Y le pedimos para que los investigadores lleguen a descubrir alguna medicina adecuada y directa porque hasta ahorita están aplicando medicinas para atender la enfermedad, que fueron creadas para otras enfermedades y van dando resultados relativos pero no un resultado absoluto”, continuó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

“Por ello hay tantos investigadores tratando de llegar a una medicina que sea un tratamiento más adecuado y esa es la esperanza que tiene la humanidad, porque mientras no haya un tratamiento más adecuado pues vamos a tener miedo de ello, hay que tener la previsión y la prevención y luego la vacuna”.

Además pidió a Dios por quienes han muerto por la pandemia del Covid 19 y dijo que en México ya han muerto cuatro sacerdotes, dos de ellos en Puebla; uno de Netzahualcóyotl y uno de León, Guanajuato, así como un Diácono ce Netzahulacóyotl y una religiosa de Veracruz.

También pidió por los familiares de las personas que han muerto por dicha enfermedad, por los médicos, enfermeras y personal sanitario, así como por quienes han enfermado de coronavirus.

“Son varias decenas los que están enfermos, aquí mismo en Sinaloa enfermeras y médicos, que Dios nos pontifique al personal médico, médicos, enfermeras que están haciendo un trabajo heroico y que todos tengamos previsión, es de llamar la atención que en el mes de mayo aumentaron los casos en Sinaloa y aquí mismo en Mazatlán”, subrayó el Obispo.

“Lo cual nos invita a que tengamos más cuidado, más distancia de unos a otros y salir solo para lo necesario”.

Este 18 de mayo algunos municipios de México donde no se tienen contagios y que no están rodeados de municipios con casos de contagios por el Covid-19, los demás continuarán en la fase 3 de la emergencia sanitaria hasta lo que se determine el 1 de junio.