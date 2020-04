Obispo de MazatlÃ¡n llama a reforzar acciones preventivas ante el Covid-19 y respetar a personal de salud

Obispo de Mazatlán llama a reforzar acciones preventivas ante el Covid-19 y respetar a personal de salud

Monseñor Mario Espinosa Contreras lamentó que se haya aplicado la fase 3 por la pandemia y que se hayan triplicado los casos de Covid-19 en el sur del estado

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Un llamado a la población en general a reforzar las acciones preventivas ante la fase 3 de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y no agredir a médicos, enfermeras y al personal sanitario porque no son foco de infección sino foco de curación, hizo el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.

“Lamentablemente ya estamos en la tercera fase y ya hemos visto que en ocho días prácticamente se triplicó los casos que había en el sur de Sinaloa, en la Diócesis de Mazatlá, hace ocho días en la ciudad de Mazatlán había como 11 enfermos, actualmente nos dicen que hay 32, y en el sur de Sinaloa 40”, añadió Monseñor Mario Espinosa Contreras en entrevista.

“Entonces es razón de más para preocuparnos y también para reforzar las medidas, especialmente la sana distancia cuando uno tenga que salir de guardar el metro y medio o dos metros si fuera posible entre unos y otros, y también el lavado de las manos porque ya sabemos las manos no se contagian pero sí puede uno contagiarse tocándose la nariz, la boca, los ojos”.

Por eso se recomienda mucho el lavado de las manos para estar más protegidos y tratar de tener grandemente la confianza en Dios, que no abandona, que está con todas las personas, continuó.

También dijo que se debe aprovechar en esta emergencia sanitaria para hacer los quehaceres en la casa de mejor manera, de manera más extensa, más profunda, más cuidadosa, participando todos los integrantes de la familia en ella y quienes salgan a trabajar deben cuidar las acciones sanitarias.

Agregó que quienes se quedan en casa deben participar en todo el trabajo que es tan importante en las viviendas, especialmente la limpieza y también tener tiempo para reflexionar, para orar y para leer, en las tardes noches para ver un buen programa educativo si fuera posible.

“Y es estar con esas medidas saludables y confiando en el Señor y pidiendo también el fin de la pandemia”, subrayó Monseñor Espinosa Contreras, “otra cosa muy importante es saber valorar a las personas, de manera especial a quienes están actualmente prestando servicios públicos que son meritorios”, continuó.

“De manera particular los doctores, las enfermeras, el personal sanitario al que debemos respetar, al que debemos valorar, al que debemos agradecer a todo ese personal que se está arriesgando en su vida por el bien de los demás y que estemos alejados de toda agresión verbal o física hacia la persona de ellos como lamentablemente se ha caído en algunas agresiones y eso no debe ser de ninguna manera porque el que ellos anden en un hospital no significa de ninguna manera que ellos sean foco de infección sino son foco de curación”.

En entrevista tras oficiar a puerta cerrada a los feligreses la misa dominical de las 9:00 horas de este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur del estado, dijo que en las parroquias de la región siguen prácticamente las acciones preventivas que ya se tenían en las anteriores fases, reforzando nada más el domingo que es el día más concurrido.

“Reforzando nada más el domingo que es el día más concurrido (de feligreses), que evitemos la celebración pública de la aucaristía, se puede reabrir algunas horas pero para la oración privada y eso sí los difuntos pueden ser atendidos pero pidiéndoles que ojalá participen nada más los familiares del difunto en las misas de cuerpo presente o de cenizas presentes”, subrayó Monseñor Espinosa Contreras.

La Catedral se abre al público de las 10:00 a las 13:00 horas nada más para la oración, y por la fase 3 de la pandemia del coronavirus ayer ya no se ofició la eucaristía de las 12:00 horas, que era la única en domingo que en ese recinto era abierta al público, guardando sana distancia, antes de la fase 3 en mención.

Poco después de las 10:00 horas de ayer eran pocos los feligreses que se encontraban al interior de la Catedral para la oración, cerca de 15 y guardando su respectiva sana distancia, además para ingresar a cada uno se le proporcionó gel antibacterial para que se lo aplicara en las manos.