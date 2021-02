Obispo de Mazatlán llama a tener paciencia ante la pandemia, pero también precaución

Mario Espinosa Contreras pidió a los fieles no desesperarse, no cansarse y no renegar durante la pandemia del Covid-19

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Un llamado a los fieles a tener paciencia, a no desesperarse, no cansarse y no renegar en la pandemia del Covid-19, pero también con precaución y a acatar las acciones sanitarias, hizo Monseñor Mario Espinosa Contreras, Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

"Le pedimos al Señor que esta Cuaresma para todos sea beneficiosa, que de por sí ya tenemos la mortificación de la pandemia que hay que vivirla y ofrecerla a Dios, no desesperarnos, no cansarnos, no renegar, tener paciencia, no depende de nosotros el término, pero sí depende de nosotros una cierta protección poniendo las medidas de precaución, de cuidado, confiados en Dios y adelante y ofrecerle toda esta incógnita que todos tenemos ante la pandemia y no exponernos sino poner de nuestra parte para que se detenga", añadió Monseñor Espinosa Contreras.

"Y pedir a Dios que también esté con nosotros para que en un momento cese, pero tener paciencia y esa es una penitencia cuaresmal, saludable, conveniente, benéfica, saber vivir esta pandemia con serenidad, con tranquilidad, pero también con precaución".

Al oficiar la misa de las 9:00 horas de este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, también recordó que la Cuaresma, que inició con el Miércoles de Ceniza y concluirá con la Semana Santa en la que se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, es un tiempo de cuarenta días en que Jesús se retiró a reflexionar y orar, en ese tiempo el mal trató de tentarlo y la tentación siempre ha estado presente y en ella también voluntariamente cayó Adán.

"La tentación siempre va a estar, entonces hay que estar atentos, no hay lugar, ni espacio, ni actividad donde no se pueda presentar una tentación, a Jesús, que era el Santo de Dios se le presentaron varias veces en su vida, pero muy fuerte en esa vida espiritual intensa que lo llamaban a la soberbia, que lo llamaban a la autosuficiencia, que lo llamaban a prescindir de su padre, pero Él no cayó", dijo en su homilía durante la misa que también fue transmitida vía radio y redes sociales.

"Entonces hay que estar atentos, es el otro mensaje que nos da el Evangelio, abre momentos en tu vida para orar más, para reflexionar sobre tí mismo, o en tu familia, ¡qué hermoso cuando el domingo una familia ora todos juntos!, un momento que es cuarenta minutos, media hora, y por otra parte estar siempre vigilantes porque el espíritu del mal no descansa, a los santos los tentó ya en el lecho de muerte, hasta en la experiencia de la muerte ha habido santos que son tentados, entonces no hay momento de la vida en donde no se pueda presentar, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la tercera edad, la ancianidad, en todas las etapas, en la enfermedad, en la salud".