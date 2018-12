Obispo de MazatlÃ¡n llaman a ser misericordiosos esta Navidad

Obispo de Mazatlán llaman a ser misericordiosos esta Navidad

Mario Espinosa Contreras llamó a los feligreses a celebrar la Navidad como lo hizo Jesucristo

Fernanda González

MAZATLÁN._ El Obispo Mario Espinosa Contreras, llamó a los feligreses a celebrar la Navidad como lo hizo Jesucristo, durante la misa oficiada dentro del Cuarto Domingo de Adviento.

El Adviento es el primer periodo del año litúrgico cristiano y consiste en el tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo y la Navidad.

Espinosa Contreras explicó que celebrar la Navidad es hacer lo que hizo Jesús: ser bondadoso.

“Jesús es el mejor regalo que nos ha dado el Padre, y la única misión que tuvo en el mundo fue hacer el bien y por eso nos alegramos, porque él nos trajo el bien superior, que es el bien de la salvación”, expresó.

“Y celebrar la Navidad es hacer lo mismo que hizo Jesús, tratar de ser bondadosos con los demás, tratar de ser misericordiosos, tratar de ser serviciales”, añadió.

Comentó que cada año, para muchos es indispensable comprar obsequios, pero llamó a hacerlo con medida y sin dejar a un lado los sentimientos de generosidad y fraternidad.

“Alejar de nosotros el egoísmo, alejar de nosotros el odio, y hacer prevalecer sentimientos de fraternidad, armonía y paz y de mutua ayuda para otros”, dijo.

“Deseamos que todos vivamos la Navidad en ese sentido, que no es solamente ofrecer regalos, siempre y cuando que no excedamos el límite, no extremarnos nunca, pero además de los regalos es la generosidad, es la actitud positiva”, expresó.