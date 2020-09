Obliga pandemia a conmemorar Grito de Independencia a la distancia en medios digitales

Contrario a lo acostumbrado, este año la ceremonia será transmitida vía Facebook por las cuentas oficiales del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y del Gobierno del Estado, así como por radio y televisión. Tampoco habrá presentaciones musicales previo al grito, cuyo evento será limitado a 500 personas

Karen Bravo

La pandemia de Covid-19 obligó a los culiacaneneses y autoridades estatales a readecuarse para conmemorar el 210 aniversario del Grito de Independencia, el cual será transmitido en medios digitales para evitar aglomeraciones en el Palacio de Gobierno.

Contrario a la tradición de las festividades patrias, este año no habrá espectáculo en templete, ni presentaciones de ningún artista en la explanada del Palacio, tampoco vendimia de comida o juegos mecánicos como el año pasado; el evento será limitado a 500 personas para asegurar guardar la santa distancia que sugieren las autoridades de salud.

El Grito de Independencia será transmitido a través de la cuenta de Facebook del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y de la del Gobierno del Estado, en radio y canales de televisión para que los ciudadanos puedan seguirlo desde sus casas.

En el acto protocolario llevado a cabo en el balcón del Palacio, el Gobernador solamente se hará acompañar por su gabinete estatal, representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como autoridades de las Fuerzas Armadas

Pese a que no habrá vendimia, las vialidades aledañas al recinto serán cerradas a partir de las 18:30 horas en los siguientes puntos:

Al poniente: Guadalupe Victoria y Constitución; Juan José Ríos y Victoria; Ignacio Ramírez y Victoria.

Al norte: C. 16 de Septiembre y Av. Lázaro Cárdenas; C. Francisco Javier Mina y Av. Lázaro Cárdenas; Blvd. E. Zapata y Calz. de los Insurgentes; C. Fray Servando y Teresa de Mier y Calz. de los Insurgentes; C. 16 de Septiembre y Calz. de los Insurgentes.

Al sur: C. Juan José Ríos y av. Lázaro Cárdenas; Av. Lázaro Cárdenas y Epitacio Osuna; Calz. De los Insurgentes, desde la Glorieta a Cuauhtémoc.