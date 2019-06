Obra de $100 millones en Guasave, en riesgo por 44 metros cuadrados

Al proyecto del puente elevado que se construye en Guasave ya se le hizo un nuevo trazo, pero aun así afecta el terreno de una familia que no ha cedido a vender ese espacio

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La falta de una planeación correcta está poniendo en riesgo la viabilidad de una obra de más de 100 millones de pesos que está en plena etapa de construcción en Guasave.

Se trata del puente elevado sobre el río Sinaloa que sustituirá al vado que durante las lluvias queda imposibilitado de usarse al momento en que es rebasado por el nivel del agua del afluente.

Mauricio López Parra, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guasave, explicó que ya lograron negociar con todos los afectados de la margen derecha del río, excepto con una familia que cuando se inició el proyecto ni siquiera sabía que sería afectada por la obra.

“En el pedazo del último afectado que fue el último en enterarse estamos en pláticas con ellos ahorita; tenemos fe en que esto va a caminar, han mostrado muy buena disposición, el día de antier estuvimos con ellos, nos piden unos días más para consensar al interior de la familia, ya se les explicó marcándoles dentro de su solar la afectación que es y en base a eso ellos están analizando”, dijo.

El funcionario municipal subrayó que la empresa ya empezó a trabajar en la margen derecha del río, en los terrenos que ya están escriturados por el Ayuntamiento luego de indemnizar a las familias que resultaron afectadas.

Explicó que de origen el proyecto del puente sí tuvo que modificarse en su trazo, ya que incluso la afectación al terreno de la familia que sigue sin autorizar era todavía mayor.

“Tuvimos la necesidad de hablar con el Gobierno del Estado para que se modificara porque si seguíamos con el proyecto como venía, les afectábamos con 250 metros cuadrados a ellos, ahí sí nos íbamos a llevar parte de la cocina, una barda, una fosa y una serie de afectaciones, eso nos obligó a hacer una modificación y ahora son 44 metros nada más los que se afectan, pero ya no da para modificar más el proyecto, sí se intentó buscarle para tratar de no afectarlos, pero el proyecto ya no da para más, está en el límite del ajuste”, manifestó.

Sin embargo, López Parra comentó que tienen fe en que llegarán a un acuerdo con esa familia para que quede despejada el área que se necesita para que la obra de más de 100 millones de pesos pueda conectarse correctamente con la calle Cuauhtémoc.

SIN FECHA PARA SU CONCLUSIÓN

El año pasado que se puso en marcha esta obra, el tiempo estimado de entrega era diciembre de 2018, pero a casi seis meses de que se cumpliera ese plazo, al puente le falta todavía conectarse tanto a la calle Cuauhtémoc, por la margen derecha, y a la calzada Raúl Cervantes Ahumada, por la margen izquierda.

López Parra indicó que, ahora sí, debe quedar terminado el puente este mismo año, pero no se atrevió a dar una fecha determinada.