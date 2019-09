Obra del estadio de Algodoneros va al 60%; estarÃ¡ listo para el juego inaugural, garantizan

Obra del estadio de Algodoneros va al 60%; estará listo para el juego inaugural, garantizan

Empiezan a colocar ya las gradas en los laterales nuevos, casi queda terminada la techumbre y avanza la construcción de palcos; el terreno de juego será sintético

Reyes Iván Camacho

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel, durante el recorrido al estadio de los Algodoneros de Guasave, asegura que él no lanzará la primera bola.

GUASAVE._ A 38 días de que se cante el play ball de la Liga Mexicana del Pacífico en el estadio Francisco Carranza Limón, los trabajos de rehabilitación del inmueble llevan un avance del 60 por ciento, informó Sebastián Arana, encargado de la empresa que realiza los trabajos.

Durante un recorrido de supervisión que realizó la tarde de este miércoles el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el contratista indicó que llevan un 60 por ciento de avance, pero para el 13 de octubre, día en el que los Algodoneros de Guasave reciban a los Cañeros de Los Mochis, el estadio estará listo.

“Ha caído muchísima agua en Guasave, sin embargo, ya le ganamos al terreno, llegar a este punto era muy importante porque si no, no íbamos a estar (listos) con el campo de juego que es lo que más nos preocupa; hoy en la noche terminamos de echar la base y ya con eso no nos hace nada el agua”, expuso.

Pero además subrayó que ya empezaron a instalar el graderío en los laterales construidos, ya empezaron con la limpieza de gradas y con la aplicación del epóxico para empezar la semana próxima a instalar las butacas.

“Tuvimos la supervisión de Grandes Ligas, vino Chad Olsen la semana pasada, se fueron muy complacidos, nos dejó 12 observaciones que ya las estamos atendiendo también”, comentó.

“Traíamos 320 pies y nos pidió extendernos a 325 pies, luego los postes de los jardines nos pidió una instalación diferente a la que traíamos; revisó todo el interior del área de jugadores, la iluminación la mejoró, nos dio unos lúmenes mínimos y lo que estamos viendo ahorita se va casi a duplicar”.

Otra observación fue que modificaran el filtro del campo de juego con una capa de grava de 18 centímetros mínimo, cuando en el proyecto lo tenían de 7.

“El campo de juego está muy definido, para el 10 debemos de tener aquí ya pasto sintético, ese mismo día se corren niveles y se hacen los afines y creemos que si todo va bien, en un par de días se puede empezar a instalar, el 12 o 13 de septiembre y la instalación se lleva aproximadamente tres semanas”, explicó.

Arana adelantó que el 30 de septiembre regresará el supervisor de Grandes Ligas y para ese día esperan tener ya casi terminado el campo de juego.

El Mandatario estatal dijo estar complacido con la obra, pero apuró al contratista para que redoblen esfuerzos y que para el viernes de la próxima semana que regrese a supervisar tengan un avance notable.

“Es clave celebrar este gran estadio que tendrá la gente de Guasave, hecho en tiempo récord”, aseveró. “Me da mucho gusto ver el avance que se tiene, porque pese a haber tenido el clima adverso noto un gran esfuerzo y un gran equipo porque no ha sido fácil y sí veo la parte de graderías muy avanzado, con los prefabricados, los palcos, el techo, qué bueno que cambie de iluminación”.

La Alcaldesa Aurelia Leal López comentó que mientras se realizan los trabajos en el estadio, simultáneamente se está reconstruyendo el drenaje en el Paseo Miguel Leyson, que pasa frente al inmueble, para terminar con la laguna que se forma cuando llueve.

Agregó que posiblemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador venga a Guasave el 13 de octubre para la inauguración de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico que marcará el retorno de los Algodoneros de Guasave al beisbol profesional, en tanto que Ordaz Coppel aseguró que él sí estará presente, pero que no lanzará la primera bola.