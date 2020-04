Obra pÃºblica y privada siguen en MazatlÃ¡n, pese al llamado de detenerlas

Obra pública y privada siguen en Mazatlán, pese al llamado de detenerlas

Un ejemplo es el inicio de la rehabilitación de la Avenida Gutiérrez Nájera, que se hace con recursos de los gobierno Municipal y Estatal

Alma Soto

MAZATLÁN._ En este puerto, pese al llamado del Gobierno Federal a suspender actividades no esenciales para evitar brotes de coronavirus, entre ellas la construcción, hay decenas de obras en proceso, tanto públicas como privadas.

El martes de esta semana, incluso, inició la rehabilitación de la Avenida Gutiérrez Nájera, que se hace con recursos de los gobierno Municipal y Estatal, en partes iguales.

El miércoles, el Gobierno Federal, a través de la conferencia vespertina de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró que no se han podido evitar los contagios como se espera porque las personas no pueden quedarse en casa por temor a perder su empleo, pues las empresas para las que laboran no están acatando las disposiciones generales.

Enumeró que actividades no esenciales como las de comercio o distribución de productos, las industrias automotriz, textil, maderera, aeroespacial, tabacalera y construcción, entre otras.

“A todas las empresas que se niegan a cerrar se les levanta un acta de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dar inicio a la sanción; la Secretaría del Trabajo como autoridad competente en materia laboral da vista a la autoridad sanitaria para realice el procedimiento correspondiente a la clausura y da vista al Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente al posible delito, porque se habla de un daño a la salud que puede costar la vida”, expresó López-Gatell.

Por la mañana se pudo ver a personal del Comité Estatal de Protección Civil visitando algunas construcciones, no se informó cuál fue el motivo, pero trascendió que se avisará a los responsables de las obras que deben ser suspendidas, como solicitó el Gobierno Federal.

Al ser cuestionado respecto de por qué iniciar una obra que es no esencial justamente a punto de iniciar la Fase 3 por la Contingencia Sanitaria por SARS-CoV-2, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que no hay restricción para detener la obra pública, por el contrario, hubo un decreto para que sigan las cementeras produciendo.

“Si nosotros somos de los más afectados por la pandemia, por ser un municipio turístico, y si además de lo que deja de ingresar a la Ciudad por hotelería, restaurantes, por todo ello, imagínese que paráramos la obra pública, sería una catástrofe para Mazatlán, si ahorita tenemos 25 mil desempleados, tendríamos 40 mil o 45 mil y esto se volvería una jungla”, manifestó Benítez Torres.

La Avenida Gutiérrez Nájera se suma a otras más en proceso con recursos federales, estatales y municipales: las avenidas Rafael Buelna, Camarón-Sábalo y Atlántico; cuatro colectores pluviales, las plantas tratadoras Urías I y II y la red de drenaje y alcantarillado que estará conectada a ellas.

En la Gutiérrez Nájera, informó el Alcalde, se invertirán 30 millones de pesos, abarcará desde la Gabriel Leyva hasta la Avenida del Mar, con ciclovía, alumbrado público y jardinería.

“Lo que menos queremos es que parezca una Ciudad bombardeada, creo que hay que ver lo positivo, la gente que ve la Ciudad así, para qué especular, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que el Covid-19 no crezca, no quiero especular si vamos a Fase 3 o no, si el Presidente especulara de lo que va a pasar no hubiéramos comprado camiones recolectores, porque si ocupamos dinero, de dónde lo sacaríamos”, manifestó.