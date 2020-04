Obsequia Coparmex 10 mil cubrebocas frente a clínicas y hospitales del IMSS, en Mazatlán

La decisión de regalar cubrebocas se debe a que aún hay mucha gente en la calle que no lo trae y su uso es muy importante para prevenir el contagio del Covid-19, informó el presidente del organismo en Mazatlán, Jorge García Félix

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Personal de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán inició esta mañana la entrega de 10 mil cubrebocas a la población, frente a clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán.

Las actividades comenzaron cerca de las 8:10 horas frente a la entrada principal de la Clínica Hospital del IMSS, ubicada en la Avenida Ejército Mexicano; posteriormente se trasladarán al Hospital ubicado en las avenidas Del Mar, Gutiérrez Nájera y Rotarismo, y luego a la nueva Clínica en el Fraccionamiento Prados del Sol, informó el presidente de la Coparmex en Mazatlán, Jorge García Félix.

Agregó que la decisión de regalar estos cubrebocas se debe a que aún hay mucha gente en la calle que no los trae y su uso es muy importante para prevenir el contagio del Covid-19, tanto si alguna persona lo tiene y no lo sabe para no contagiar a los demás como quien no la padece para que no se contagie

Dijo que al personal de instituciones de salud se les da el equipo por parte de las instituciones correspondientes, por ello la Coparmex decidió regalar en este caso los cubrebocas a la población.

Se le dona un cubrebocas a cada persona que lo solicita.