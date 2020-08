Observación por pago de riesgos laborales en Guasave no está solventada: ASE

La Auditoría Superior del Estado aclara que si bien el Gobierno Municipal ya respondió, dicha respuesta presentada está en análisis

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La observación que emitió la Auditoría Superior del Estado por pagos injustificados de riesgos laborales hechos a autoridades del Ayuntamiento de Guasave durante 2018 no ha sido solventada, aclaró la dependencia fiscalizadora.

Y es que Jorge Humberto Hernández Escobedo, Oficial Mayor del Gobierno municipal, aseguró que las observaciones señaladas en la nómina del Ayuntamiento ya habían sido solventadas ante la ASE.

“Es un concepto que se maneja en la nómina para indemnizar a los empleados por riesgo de trabajo o enfermedades que sí han existido y que el Seguro no responde, ya que no se encuentran dentro de su catálogo. Es un sistema que se ha venido manejando por más de 10 años, nosotros lo seguimos usando y ya se le contestó a la ASE y dependiendo de lo que la ASE resuelva es lo que nosotros vamos a hacer”, expuso.

Si la entidad fiscalizadora les indica que tienen que cambiar ese sistema de pago de nómina, lo harán, dijo.

“Ya se les contestó, ya se les mandó toda la evidencia de por qué existe este concepto y no hemos recibido contestación, normalmente cuando no se recibe contestación es porque ya queda aclarado el punto”, consideró.

Sin embargo, la ASE, a través de su departamento de comunicación social, aclaró que la respuesta presentada por el Ayuntamiento se encuentra bajo análisis.

“En estos momentos se encuentran en el análisis de la respuesta que proporcionó el Ayuntamiento referente a esa observación, una vez que concluya el plazo que tenemos en la auditoría para la evaluación de las respuestas (concluye el día 31 de octubre), podremos determinar finalmente si solventó o no la observación con la documentación presentada”, respondió el ente fiscalizador.

En la revisión de la cuenta pública 2018 del Ayuntamiento de Guasave, la ASE detectó pagos no justificados por 825 mil 960.68 pesos por concepto de riesgos laborales en enero, octubre, noviembre y diciembre para las alcaldesas, síndicos procuradores y regidores de las dos administraciones municipales que hubo ese año.

El Criterio Normativo 03/2014 del IMSS establece que los pagos a trabajadores registrados como indemnizaciones por enfermedades o accidentes de trabajo no acontecidos, integran el salario base de cotización de conformidad con el artículo 27, primer párrafo de la Ley del Seguro Social, y el no integrarlos es considerado una práctica indebida, ya que resulta jurídica y materialmente imposible efectuar el pago de una indemnización por un accidente o enfermedad de trabajo que no se ha presentado y sin tener certeza de que ocurrirá.

Y agrega que ha detectado que diversos patrones realizan pagos a sus trabajadores y los registran en su contabilidad y en los recibos de nómina como indemnizaciones por riesgos de trabajo, sin que se haya presentado algún accidente o enfermedad de trabajo, tal y como lo establecen los artículos 473 y 483 de la Ley Federal del Trabajo para que sea procedente el pago de tales indemnizaciones.

Mientras que la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 también califica como práctica fiscal indebida no considerar dichos salarios o prestaciones como ingresos por los que está obligado al pago del ISR y considerar como indemnizaciones por riesgo el pago de bonos por riesgos contingentes.