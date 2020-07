Observatorio acusa a Durazo de manipular datos de asesinatos; feminicidio creció en 21 estados

Es importante que hablemos de seguridad dado que las condiciones en nuestro País siguen empeorando, dice Francisco Rivas, director del ONC

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- La tasa de víctimas de homicidio doloso subió al menos 0.91 por ciento y la tasa de feminicidio creció 5.47 por ciento durante el primer semestre de 2020, a pesar del confinamiento por Covid-19, destacó hoy el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad (ONC).

“Es importante que hablemos de seguridad dado que las condiciones en nuestro País siguen empeorando. Si bien la grave crisis económica y de salud que estamos viviendo distrae la atención, la realidad es que los ciudadanos estamos lejos de ver que se mejoran las condiciones de seguridad a lo largo de esta pandemia”, señaló Francisco Rivas, director del ONC al presentar el informe “Análisis de la Incidencia Delictiva en el Primer Semestre 2020. Efectos de la violencia durante la pandemia”.

En México se registraron al menos 17 mil 493 víctimas de homicidio doloso entre enero y junio del presente año, de las cuales, 12 mil 647 fueron asesinadas con arma de fuego, de acuerdo con las cifras oficiales.

El director del ONC destacó en rueda de prensa que son falsas las declaraciones que brindó ayer el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en relación con un descenso del homicidio doloso.

“El Secretario (Alfonso Durazo) dio dos datos en particular: que llevamos cuatro meses con el delito a la baja y que el crecimiento constante ya se frenó. Pues lo que encontramos es que ni lo primero, ni lo segundo es cierto. El Secretario omitió dar un dato específico: no todos los meses tienen la misma cantidad de días”, destacó Rivas Rodríguez.

Si la cifra mensual de homicidios se promedia por día, explicó el director del Observatorio, “descubrimos que solo tuvimos una baja entre enero y febrero, y entre abril y mayo”.

Rivas Rodríguez insistió en que la SSPC mintió al decir que en junio bajaron los asesinatos, pues de 94 homicidios diarios en mayo, durante el mes de junio se reportaron al menos 95 diarios.

“Esta autoridad ha intentado convencernos de resultados que los datos no manifiestan […] No existe alguna evidencia que hayamos controlado, frenado o revertido el crecimiento de los homicidios”, insistió.

La organización civil estableció que aunque la tasa de las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso registró un descenso, la tasa en el número de víctimas creció 0.91 por ciento.

“Es importante recalcar que el número de casos de homicidio sí parece disminuir, parece haber una ligera disminución, no obstante, el número de personas (asesinadas) está creciendo. Tal vez tenemos un poco menos casos, pero en cada caso hay más de una víctima. Eso nos habla de una exacerbación de la violencia”, explicó.

El homicidio doloso, enfatiza el reporte, creció en al menos 11 de las 32 entidades federativas del País. Zacatecas fue el estado donde más creció el número de asesinatos, con un incremento de 56.4 por ciento, seguido de Michoacán con 49.7 por ciento.

Colima nuevamente tiene la tasa más alta en homicidio doloso y feminicidio, la cual es tres veces más grande que la reportada a nivel nacional.

“Cuando volteamos a ver el semestre, este primer semestre es el más violento desde que tenemos registro, nos parece sumamente preocupante que la autoridad siga autofelicitándose por resultados que son marginales”, señaló Francisco Rivas.

Otro de los aspectos que generan mayor alarma es la impunidad que aún impera en el País.

“Vemos hechos tan lamentables como los videos que sube la delincuencia organizada a redes sociales (reciente video del CJNG) o como la liberación (de presuntos delincuentes) tras capturas que nos presentan como grandes éxitos (capturas y liberaciones a familiares de José Yépez, “El Marro”) para luego no darnos explicaciones de por qué no logramos abatir a la impunidad”, agregó.

VIOLENCIA DE GÉNERO

El primer semestre de 2020 acumuló 489 víctimas de feminicidio, un crecimiento anual de 9.2 por ciento. El feminicidio subió en 21 entidades del País, y Morelos se ubicó con la tasa más alta.

“En términos de violencia de género, la verdad es que seguimos con una gravísima crisis […] La verdad es que hasta la fecha tenemos una serie de ocultamientos y negligencias de la autoridad para darle justicia a los deudos en estos casos”, destacó Francisco Rivas.

El delito de violación creció en 11 estados, de los cuales, en seis coincide con seis entidades federativas donde el feminicidio también creció, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano.

Francisco Rivas explicó que a nivel nacional y durante la pandemia (de marzo a junio), las carpetas de investigación o denuncias por violación bajaron 13. 4 por ciento con respecto al promedio de los 12 meses previos, sin embargo, el analista destacó que “esto podría ser más a una falta de denuncias a una real disminución, dado a que sabemos que la mayor parte de violaciones ocurre dentro del seno familiar o de personas conocidas, parientes o amigos”.

EXTORSIÓN Y ROBOS BAJAN EN CONFINAMIENTO

Durante el periodo de aislamiento por Covid-19, de marzo a junio, las carpetas de investigación por delitos de extorsión, robo a transeúnte, robo a negocio, robo de vehículo, robo de autopartes y robo casa habitación descendieron en 9, 32, 21, 23, 22, 31 y 0.2 por ciento, respectivamente, entre marzo y junio.

Rivas Rodríguez consideró que esas disminuciones podrían estar relacionadas con un crecimiento en la cifra negra (el número de carpetas de investigación no reportadas o no investigadas).

“La ciudadanía no denuncia porque no se han facilitado los sistemas tecnológicos. Sabemos que hay agencias del Ministerio Público que están cerradas por cuestiones sanitarias, el personal ha disminuido en algunos casos más de 60 por ciento y hay recortes presupuestales que están afectando el funcionamiento de las agencias del MP. Además, están los ciudadanos que no quieren ir a denunciar, no sólo por la desconfianza común que existe a las instituciones, sino porque hoy ir a denunciar también es un riesgo sanitario”, explicó.

El Observatorio criticó la postura de Gobierno federal en cuanto a la incidencia delictiva y reiteró que la actual administración no cuenta con una estrategia clara para combatir la violencia e inseguridad.

“Nos preocupa que la narrativa oficial insista en la disminución de delitos, la verdad es que no vamos por el camino indicado. El Presidente (Andrés Manuel López Obrador) insiste en que no va cambiar de estrategia, pero lo ideal es que tuviera una estrategia. Seguimos sin contar con una estrategia efectiva. Los delitos que disminuyeron durante la pandemia son relacionados con la vida común de las personas y por lo tanto con la responsabilidad de estados y municipios”, afirmó Rivas Rodríguez.