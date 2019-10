Obtiene Mariana ChÃ¡idez medalla de oro en ballet

BALLET

Obtiene Mariana Cháidez medalla de oro en ballet

La joven bailarina, originaria de Navolato, triunfa en el Gran Premio América Latina de Ballet realizado en Córdoba, Argentina

Noroeste / Redacción

Gracias a su talento y calidad interpretativa, la bailarina sinaloense Mariana Cháidez García, obtuvo medalla de oro en el Gran Premio América Latina de Ballet, que organiza Danzamérica, realizado en Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina.

La joven alumna de la escuela Danstudio Cln, dirigida por su maestra y coreógrafa Claudia Bandin, fue la única representante de México.

"Una vez más tuvimos la dicha de ser dignos representantes de México. Al escuchar la presentación para competir: "Mariana Cháidez, 16 años, Danstudio/Claudia Bandín, México', se me erizaba la piel", externó la competidora.

Mariana fue la menor de su categoría, pues con tan solo 16 años, su desempeño en el concurso fue superior en los aspectos calificados y en las presentaciones anteriores.

En la categoría "C" (16 a 18 años) bailó dos variaciones: la clásica Gamzatti del ballet "La Bayadere", de Marius Petipa y la contemporánea, "Bruja", coreografía e idea creativa de Claudia Bandín con colaboración de Danya González, maestra también de Danstudio Cln.

"Yo fui la única mexicana que la veía desde el público y admito ponerme 100 veces más nerviosa que cuando yo bailaba, el ver cómo todo el teatro le aplaudía con gran emoción y escuchar decir que era su favorita me emocionaba aún más", compartió su maestra Claudia Bandín.

"La coreografía 'Bruja' fue hecha exclusivamente para la participación de Mariana, con el propósito de dejar un poco de nuestras bellas raíces mexicanas al país sede".

"La mexicana", como le decían a Mariana, fue la única participante de México mientras que los demás países llevaban a más de siete competidores, y dentro de su categoría se enfrentó a 27 jóvenes de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.

El jurado calificador estuvo integrado por Claudio Muñoz (Director del Houston Ballet School), Svetlana Kratsova - Rusia (Directora Artística The Kirov Academy of Ballet en Washingtom USA), Carolina Borrajo - Alemania (Profesora de la escuela de ballet de Hamburgo John Neumeier), Alice Arja - Brasil (Directora de la compañía Dançade Río, Relaciones internacionales del Miami City Ballet) y Larissa de Araujo - Brasil (Professora de Ballet en la Escola do Teatro Bolshoi do Brasil), quienes calificaron el trabajo técnico e interpretativo desempeñado por Mariana.

SOBRE SU PARTICIPACIÓN

El evento tuvo lugar en Villa Carlos Paz, una provincia de Argentina, que ha sido sede por tercera ocasión del Gran Premio América Latina de Ballet.

- Mariana Cháidez fue la competidora más chica de su categoría.

- Hubo más de 120 competidores divididos en tres categorías y solo se dieron tres lugares

- Además de ser la ganadora absoluta obtuvo el reconocimiento femenil por su interpretación contemporánea con "Bruja".

MARIANA CHÁIDEZ

- Es originaria de Navolato, Sinaloa.

- Comenzó a estudiar ballet a los 14 años con su maestra Claudia Bandín, directora de Danstudio Cln.

- De noviembre de 2018 a la fecha lleva 12 medallas obtenidas entre concursos nacionales e internacionales realizados en grandes recintos como Bellas Artes.

- Le han ofrecido varias becas para el 2020, para viajar y seguir puliendo su técnica.

- El director de Houston Ballet School la invitó al festival de Danza Orizaba 2019 para interpretar "Bruja".