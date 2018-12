NOMINACIONES

Obtiene Roma tres nominaciones en los Globos de Oro 2019

Esta mañana se anunció que Alfonso Cuarón figura en la terna de mejor director y su reciente trabajo es nominado a mejor guión y mejor película extranjera; otra favorita es Nace una estrella con cuatro nominaciones

Leopoldo Medina

06/12/2018 | 07:13 AM

Roma sigue en la recta de los reflectores, la mañana de este jueves, la Asociación de la Prensa Extranjera dio a conocer que Roma, la película del mexicano Alfonso Cuarón, está entre las favoritas con tres nominaciones, a Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Película de Lengua Extranjera.

Roma está ambientada en los años setenta, su próximo filme narra la historia de Cleo, la joven empleada doméstica de una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Roma es un retrato vívido y emotivo tanto de la lucha diaria de las familias, como de las jerarquías sociales en una década llena de inestabilidades políticas.

Otro de los filmes que está entre los favoritos es Nace una estrella, obteniendo cuatro nominaciones en las categorías de Mejor Actriz Dramático, Mejor Actor Dramático, Mejor canción y Mejor Director.

Nace una estrella es un filme dirigido por Bradley Cooper, quien además actúa al lado de la cantante Lady Gaga, en una historia que narra la vida de “Jackson”, una estrella de la música country con problemas de alcoholismo, quien descubre el talento de Ally (Gaga), una joven cantante de la cual se enamora.

Mientras la carrera de ella despega, Jackson percibe que sus días de gloria están llegando a su fin.

LA GALA

Será el 6 de enero de 2019 cuando artistas y técnicos del cine y la televisión se darán cita en hotel Hilton de Los Ángeles donde se llevará a acabo la edición 76 de los Globos de Oro, la gala que reconoce lo mejor del año en cine y televisión.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ya dio a conocer quienes son los candidatos a recibir la presiada estatuilla, luciendo esta vez un nuevo diseño, aumentando también su tamaño.

Durante el evento para dar a conocer a los candidatos, se informó también que los actores Sandra Oh y Andy Samberg serán los anfitriones de la gala para conducir los Globos de Oro 2019.

Mejor Actriz de Comedia

Alison Brie - 'GLOW'

Rachel Brosnahan - 'The Marvelous Mrs. Maisel'

Debra Messing - 'Will & Grace'

Kristen Bell - 'The Good Place'

Mejor Actriz en Miniserie o Tv Movie

Amy Adams

Patricia Arquette

Connie Briton

Laura Dern

Regina King

Mejor Actor en Miniserie o TvMovie

Alan Arkin

Kieran Culkin

Édgar Ramírez

Ben Whishaw

Henry Winkler

Mejor Película Extranjera

Roma

Caparnaum

Girl

Never look away

Shoplifters

Mejor Actriz Secundaria en Tv

Alex Bornstein

Patricia Clarkson

Penélope Cruz

Thandie Newton

Ivonne Strahovski

Mejor Banda Sonora

Un lugar tranquilo

Isla de perros

Black Panther

First Man

El regreso de Mary Poppins

Mejor Guión

Roma

La Favorita

If Beale Street Could Talk

Vice

Green Book

Mejor Película de Animación

Los Increíbles 2

Isla de Perros

Mirai

Ralph rompe Internet

Spider-Man: Un nuevo universo

Mejor actriz dramática

Lady Gaga (Nace una estrella)

Glenn Close (La esposa)

Nicole Kidman (Destroyer)

Melissa McCarthy, ¿Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike (A Private War

Mejor actor dramático

Bradley Cooper (Nace una estrella)

Willem Dafoe (Vango: A las puertas de la eternidad)

Lucas Hedges (Boy Erased)

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington (BlackKklansman)

